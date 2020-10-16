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PASTORAL CENNET: BOLU GÖLCÜK
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PASTORAL CENNET: BOLU GÖLCÜK

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar. Yazılarımızı Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin üzerinden DR MURAT AK SEYAHAT isimli sayfamıza beğeni yaparak takip edebilir, aynı isimli Facebook grubumuza katılabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 16:50
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PASTORAL CENNET: BOLU GÖLCÜK

Yurdumuzun en güzel köşelerinden biri. Yemyeşil ormanlar içerisinde masmavi güzelliği ile göz dolduran kartpostallık bir güzel. Doyasıya oksijeni ciğerlerinize, muhteşem güzelliğinin coşkusunu da ruhunuza doldurun, mest olun. Dört mevsim apayrı bir güzelliğe, zengin bir renk cümbüşüne bürünen Gölcük, pastoral bir cennet... 

ALADAĞLAR ETEĞİNDE MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK

Gölcük, Bolu ilimiz sınırları içerisinde Aladağlar eteğinde yer alan göllerden biri. Söğüt, kayın, köknar, sarı ve karaçam cinsi ağaçların kuşattığı muhteşem bir güzelliğe sahip olan Gölcük, günübirlik geziler için de kamp yapmak için de son derece uygun.

HARİKA DOĞA ENFES PİKNİK KEYFİ

Gölcük, özellikle yaz aylarında hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerine, mangalda hazırlanmış enfes lezzetleri midesine doldurmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan Gölcük.

CAVİT DİNÇER DİNLENME EVİ KARTPOSTALLIK

Gölcük, büyülü güzelliğiyle kartpostallarda göz doldururken hemen kenarında yer alan şirin mi şirin güzel mi güzel bir ev dikkat çekmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait olan Cavit Dinçer Dinlenme Evi, bürokratlar ve üst düzey yetkililer tarafından Devlet konukevi olarak kullanılmaktadır.

KIŞIN AYRI BİR GÜZEL YAZIN AYRI BİR GÜZEL

Gölcük, dört mevsim adeta ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbahardan yaza sonbahardan kışa mevsimlerin tüm renklerini üzerinde taşıyan Gölcük, fotoğraf ve doğa tutkunları için adeta bir cennet.

ABANT GÖLÜNE GÖRE DAHA KÜÇÜK

Bolu ilimiz dört mevsim doğa harikası güzellikleri bünyesinde barındıran bir şehrimiz. Abant gölü de bunlardan biri. Gölcük, Abant gölüne göre biraz daha küçük ve daha şirin. Bolu gezinizde, bu iki muhteşem güzelliği görmeden sakın ayrılmayın. 

ASLINDA YAPAY BİR GÖL

Gölcük, aslında yapay bir göl. Ormanların arasındaki havzaya set çekilerek suyun rezervde toplanmasıyla oluşturulmuş suni bir göldür. Kefal, Abant Alası, Kadife, Ot sazanı gibi çeşitli tatlı su balıklarının bulunduğu gölde, zaman zaman ücret karşılığında olta balıkçılığına izin verilmektedir. 

YÜRÜYÜŞ YAPIN, OKSİJEN DEPOLAYIN

Tabiat harikası Gölcük’ün etrafı yaklaşık 1300 metre uzunluğundadır. Gölün etrafında yürüyüş parkurları, kamelyalar, piknik alanları, seyir terasları, bungalov gibi sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Golf arabalarıyla yaşlı ve çocuklar da göl etrafında tur atabilmektedirler. 

ÇEVRESİNDE EV VE OTEL YAPIMI YASAK

Gölcük, korumaya alınmış doğal bir milli park. Bu nedenle çevresinde en ufak yapılaşmaya dahi izin verilmiyor. Konaklama için şehir merkezinde yer alan otelleri tercih edebileceğiniz gibi Gölcük’e çok yakın bir konumda bulunan Karacasu kaplıcalarında yer alan tesisleri de düşünebilirsiniz. 

İLK 10'DA

Gölcük; muhteşem güzelliği, harikulade doğası ile çoğu kaynak tarafından ülkemizde mutlaka görülmesi gereken ilk 10 destinasyon arasında gösteriliyor. Henüz bu enfes güzelliği görmediyseniz, gördüğünüzde kendinizi adeta cennetten bir köşede hissedeceksiniz.

HEMEN AŞAĞISINDA KARACASU KAPLICALARI VAR

Gölcük tabiat parkı, sadece doğal güzelliklerden ibaret değil. Gölcük’e doğru yol alırken hemen yanından geçeceğiniz Karacasu kaplıcaları, yüzyıllardır şifa ve güzellik amaçlı kullanılmaktadır. Gölcük’ün muhteşem doğal güzelliğiyle ruhunuzu dinginleştirirken, Karacasu kaplıcalarının şifalı sularıyla bedeninizi rahatlatabilirsiniz.

ULAŞIM SON DERECE KOLAY

Bir doğa harikası Gölcük’e ulaşım son derece rahat. Ankara ve İstanbul’dan otobana girildiğinde Bolu güzergahından saptıktan sonra Gölcük’e kalan mesafe sadece 13 km. Bolu şehir merkezinden Gölcük – Seben – Kıbrıscık güzergahını takip ettiğinizde yol biraz virajlı ve rampa olsa da Gölcük’e rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

PASTORAL CENNET GÖLCÜK’E YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve yemyeşil doğası, muhteşem pastoral renkleri, oksijen dolu tertemiz havası ile sizleri bekleyen Pastoral cennet Gölcük’e yelken açın, hep seyahatte kalın.

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