Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fenomen Pastırmacı Tolga yaklaşık 5 senedir e-ticaret yoluyla Amerika’ya satış yaptıklarını söyledi.

Müşterilerinin hem telefonla hem de sosyal medyadan pastırma siparişi verdiğini vurgulayan Pastırmacı Tolga , şunları kaydetti:

"Çeşitli satış platformlarında ürünlerimizi bulabiliyorlar. Bizler de sistemimizi geliştirdik. Kapıda ödeme, kredi kartıyla ödeme, havale gibi imkanlar sunduk. Büyük sıkıntımız kargo şirketleri çünkü kargoda yoğunluk oluyor. Kargo takip sistemimizi de kurduk. En kısa sürede müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz.

Et fiyatları tavan yaptı

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten fenomen pastırmacı Tolga 11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur.Sırt pastırma 200TL, bonfile pastırma 225TL, tütünlük pastırma 220TL ve seçme pastırmamız 210da TL'dir

Kayseri kazancılar caddesinde hizmet veren pastırmacı tolga özellikle kayseri bölgesinin vazgeçilmezleri arasında olan Ev Yapımı Mantı , Sucuk ,Pastırma çeşitleri , Salam ,Kavurma , Göden, Varyat , File Sucuk ,Peynir çeşitleri ile ön plana çıkıyor en organik hali ile doğrudan müşterilere pastirmacitolga instagram sayfasından ulaştırıyor.