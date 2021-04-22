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Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

22 Nisan 2021 Perşembe 11:32
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Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fenomen Pastırmacı  Tolga  yaklaşık  5 senedir  e-ticaret yoluyla Amerika’ya satış yaptıklarını söyledi.

Müşterilerinin hem telefonla hem de sosyal medyadan pastırma siparişi verdiğini vurgulayan Pastırmacı Tolga , şunları kaydetti:

"Çeşitli satış platformlarında ürünlerimizi bulabiliyorlar. Bizler de sistemimizi geliştirdik. Kapıda ödeme, kredi kartıyla ödeme, havale gibi imkanlar sunduk. Büyük sıkıntımız kargo şirketleri çünkü kargoda yoğunluk oluyor. Kargo takip sistemimizi de kurduk. En kısa sürede müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Et fiyatları tavan yaptı

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten fenomen  pastırmacı Tolga 11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur.Sırt pastırma  200TL, bonfile pastırma 225TL, tütünlük pastırma  220TL ve seçme pastırmamız 210da  TL'dir

Kayseri kazancılar caddesinde hizmet veren  pastırmacı tolga  özellikle kayseri     bölgesinin vazgeçilmezleri arasında olan  Ev Yapımı Mantı , Sucuk ,Pastırma çeşitleri , Salam  ,Kavurma , Göden, Varyat , File Sucuk  ,Peynir çeşitleri   ile ön plana çıkıyor   en organik hali ile doğrudan müşterilere pastirmacitolga instagram sayfasından ulaştırıyor.

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Pastırmacı Tolganın Amerikaya Uzanan Başarı öyküsü
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