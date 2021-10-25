PANDEMİDE EX-AŞKLARA RAĞBET ARTTI

DİNÇER KARACALAR

Bu dönemde yeni maceralardan çok eski partnerlere rağbet görülüyor. Pandemide aşk defterleri yeniden aralanıyor.

Hayat pratiklerimizi değiştiren pandemi döneminde hiç alışık olmadığız kadar uzun sürelerle eve kapandık. Dünü, bugünü, yarını düşünmeye, kendimizi dinlemeye ilk kez vaktimiz oldu. Kendimizi dinlemeye, hatıralarımızı eşelemeye başladık. Sağlık kaygılarının yanı sıra ekonomik daralmanın etkisiyle yenilerden çekinir, eskileri özler olduk. Nostalji hissinin en baskın şekilde kendini hissettirdiği son bir yıl içerisinde, aşk defterleri yeniden açıldı.



Kadınlar tarafından kurulan tanışma uygulaması Gleeden, Türkiye’deki kadın üyelerine “Son bir yıl içinde eski aşklarınızdan biriyle görüştünüz mü?" diye sordu. Ankete katılan kadınların %71'i "Evet" dedi. Pandemi öncesinde yapılan aynı ankette bu oran %47 idi.



İlişkilerde eskiye rağbetin nedeni incelendiğinde, belirli ana başlıklarda toplandıkları görüldü.



%36’sı eski ilişkisini özlediği için, %32’si sağlık kaygısıyla, %21’ü yeni kişilere karşı güvensizlik ve %11’i iletişim kolaylığı nedeniyle eski partnerlerine meylediyorlar. Yeni biriyle tanışıp, en baştan tüm samimiyet aşamalarını geçmek yerine, ilk andan itibaren candan olabilecek ve rahatça anlaşma kurulabilecek eski sevgililer tercih ediliyor.



Ankette sorulan bir diğer soruda “İki buluşma davet aldığınızda, tanıdığınız kişiyi mi yeni kişiyi mi seçersiniz?” diye sorulduğunda %74'ü tanıdığı birini tercih edeceğini söyledi. Üç sene önce aynı ankete katılan kişilerde tanıdığı kişiyi seçenlerin oranı ise sadece %32'ydi.



Kadınlar, kişisel eğlence uğruna, yaşadığı evin sâkinlerine ve geniş aile üyelerine Covid riski taşımak istemiyor. Bu nedenle tanımadığı insanlarla temaslı ilişki kurmakta çekincelerin had safhada olduğunu görülebiliyor.



Linkedin ve Instagram kullanımının yaygınlaşmasıyla, eskiden görüşülen kişilere yeniden ulaşmak mümkün oluyor. Pandemi kısıtlamasında geçen süreler, geçmişte yaşanan ilişkileri hatırlamaya ve ex-aşkları yeniden bulmaya yaramışa benziyor.



* Bu araştırma 1 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Gleeden üyeleri arasından 1.210 Türk kadını ile gerçekleştirilmiştir.