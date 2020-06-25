Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa oyununun siparişlerine yetişemiyor
Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa...
Beşiktaş, Konyaspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
Beşiktaş, Konyaspor maçını kayıpsız geçmek...
Uzmanından YKS’de alınacak koronavirüs önlemleri
Uzmanından YKS’de alınacak koronavirüs önlemleri
Denizlispor'da Mustafa ve Estupinan iddialı
Denizlispor'da Mustafa ve Estupinan iddialı
Yamanel'den 'hisseli kurban kesimi' uyarısı
Yamanel'den 'hisseli kurban kesimi' uyarısı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa oyununun siparişlerine yetişemiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında işletmeleri bir süre kapalı kalan kafe sahibi Mustafa Adak (30), evde kalanlar için hızlı futbol (fast ball) ismini verdiği masa oyunu tasarladı. Ahşaptan yaptığı oyunla baba-oğul veya aileyi sosyal mesafeli bir şekilde bir araya getirmeyi amaçladığını söyleyen Adak, oyunun seri üretimine başlayarak, Türkiye geneline satışa sunmaya başladı. Vatandaşların ilgi gördüğü oyunda Adak, siparişlere de yetişemiyor.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:47
0 Okunma
Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa oyununun siparişlerine yetişemiyor

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sürecin topluma olduğu gibi kendilerine de bir şeyler öğrettiğini belirten Mustafa Adak, yüzde yüz geri dönüşüm ürünlerinden oluşturdukları kafelerini pandemi sürecini kapatmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı ve evde kalmaya özen gösterildiği süreçte insanların sana oyunlara yoğunlaştığını gördüğünü söyleyen Adak, "O süreçte insanların sosyal medyaya olan ilgilerini görerek, sanal oyunlara yoğunlaşan çocuklarımızı bire bir rekabetle kendilerini sergileyebilecekleri, baba-oğul, anne-oğlun oynayabilecekleri, canlı bir mücadele oyunu geliştirdik. Burada milli ruhlarımızı, aynı zamanda bedensel özelliklerimizi kurgulayabildiğimiz, uygulayabildiğimiz bir mücadele oyunu geliştirdik. Oyunumuza 'fast ball' ismini verdik. Bu oyunla aileler saatlerce keyifli bir süreç geçirebiliyorlar. Evin içinde, bahçede, piknik alanlarında rahatlıkla oynanabilen bir oyun" dedi.

'TAMAMEN DOĞAL BİR ÜRÜN'

Oyunun, söküp takılabileceğini kaydeden Adak, "Demonte, portatif bir ürün. Sökülüp takılabilir. Her yerde oynanabilen bir ürün. Sanal oyunlara insanların ilgisinin arttığını görünce biz de bundan rahatsız olarak arayış içerisinde bu oyunu bulduk. Şiddet içeren oyunlara yönelen çocuklarımızı böyle keyifli, ter dökebilecekleri bir oyun ortaya koyduk. Türkiye’nin her yerine satıyoruz. Tamamen doğal bir ürün, sağlıklı" diye konuştu.

OYUNDA RAKİPLERİN 2'ŞER FUTBOLCUSU YER ALIYOR

Oyunun mantığını anlatan Adak, oluşturulan sahada rakiplerin 2'şer futbolcusu olduğunu belirterek, "Sahanın altındaki tutamaçlar yardımıyla oyuncu piyonlar hareket ettiriliyor. 2 rakip elleriyle oyuncuları hareket ettirip, sahadaki topu kalelere atmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

1 ay önce üretime başladıklarını söyleyen Adak, oyun için siparişlere yetişemediklerini belirterek şu ana dek 50 adet sattıklarını ve internet üzerinden gerçekleştirdikleri satışlarda birçok siparişlerinin de bulunduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pandemi SüreciAhşap Masa OyunuSiparişMustafa AdakBursaİnegöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜM DÜNYAYI HAYRETE DÜŞÜREN TORAJA GELENEĞİ
TÜM DÜNYAYI HAYRETE DÜŞÜREN TORAJA GELENEĞİ
EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI, AYRICALIKLI HİZMETİ VE KUSURSUZ HİJYEN STANDARTLARI İLE THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL KAPILARINI TEKRAR AÇT
EŞSİZ BOĞAZ MANZARASI, AYRICALIKLI HİZMETİ VE KUSURSUZ HİJYEN STANDARTLARI İLE THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL KAPILARINI TEKRAR AÇT
YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN SANAT İLE BULUŞUYORUZ
YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN SANAT İLE BULUŞUYORUZ
Yoga sporcuları Muharrem'i protesto etti
Yoga sporcuları Muharrem'i protesto etti
Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: Kızımı çıkaramadık
Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: Kızımı çıkaramadık
Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu
Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu
Hayati Murteza'dan Babalar Günü Mesajı
Hayati Murteza'dan Babalar Günü Mesajı
Gülümseten görüntüler
Gülümseten görüntüler
Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor
Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı