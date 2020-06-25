Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa oyununun siparişlerine yetişemiyor

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sürecin topluma olduğu gibi kendilerine de bir şeyler öğrettiğini belirten Mustafa Adak, yüzde yüz geri dönüşüm ürünlerinden oluşturdukları kafelerini pandemi sürecini kapatmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı ve evde kalmaya özen gösterildiği süreçte insanların sana oyunlara yoğunlaştığını gördüğünü söyleyen Adak, "O süreçte insanların sosyal medyaya olan ilgilerini görerek, sanal oyunlara yoğunlaşan çocuklarımızı bire bir rekabetle kendilerini sergileyebilecekleri, baba-oğul, anne-oğlun oynayabilecekleri, canlı bir mücadele oyunu geliştirdik. Burada milli ruhlarımızı, aynı zamanda bedensel özelliklerimizi kurgulayabildiğimiz, uygulayabildiğimiz bir mücadele oyunu geliştirdik. Oyunumuza 'fast ball' ismini verdik. Bu oyunla aileler saatlerce keyifli bir süreç geçirebiliyorlar. Evin içinde, bahçede, piknik alanlarında rahatlıkla oynanabilen bir oyun" dedi.



'TAMAMEN DOĞAL BİR ÜRÜN'



Oyunun, söküp takılabileceğini kaydeden Adak, "Demonte, portatif bir ürün. Sökülüp takılabilir. Her yerde oynanabilen bir ürün. Sanal oyunlara insanların ilgisinin arttığını görünce biz de bundan rahatsız olarak arayış içerisinde bu oyunu bulduk. Şiddet içeren oyunlara yönelen çocuklarımızı böyle keyifli, ter dökebilecekleri bir oyun ortaya koyduk. Türkiye’nin her yerine satıyoruz. Tamamen doğal bir ürün, sağlıklı" diye konuştu.



OYUNDA RAKİPLERİN 2'ŞER FUTBOLCUSU YER ALIYOR



Oyunun mantığını anlatan Adak, oluşturulan sahada rakiplerin 2'şer futbolcusu olduğunu belirterek, "Sahanın altındaki tutamaçlar yardımıyla oyuncu piyonlar hareket ettiriliyor. 2 rakip elleriyle oyuncuları hareket ettirip, sahadaki topu kalelere atmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.



1 ay önce üretime başladıklarını söyleyen Adak, oyun için siparişlere yetişemediklerini belirterek şu ana dek 50 adet sattıklarını ve internet üzerinden gerçekleştirdikleri satışlarda birçok siparişlerinin de bulunduğunu ifade etti.