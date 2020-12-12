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Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı

Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte haftada ürettikleri 400 kilo doğal portakal reçelini, çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırıyor. Kooperatif başkanı Suna Çetin, tam bir C vitamini deposu olan bu reçellerin pandemi döneminde satışının arttığını belirtti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 10:26
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Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı

Kentin Güney kesimindeki kadınların katılımıyla 9 Ekim 2019'da kurulan Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, mevsimindeki meyve ve sebzelerle erişteden tatlı ürünlerine kadar doğal ve taze birçok yöresel tat üretiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte portakal reçeli yapımına başlayan kadınlar, portakalları soyup suda bekleterek acısını aldıktan sonra rendeleyerek tatlandırması yapılan ve şerbetle birlikte kaynatılarak tamamen doğal bir yolla üretilen bu reçelleri bir kiloluk kavanozları 40 liradan çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırıyor. Haftalık 400 kiloya kadar üretim yaptıklarını belirten kooperatif başkanı Suna Çetin, tam bir C vitamini deposu olan portakal reçelinin pandemi döneminde tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

'BOL C VİTAMİNİ İÇERİYOR'

Pandemi döneminde reçellere ilginin arttığına dikkat çeken Başkan Suna Çetin, "Ürünlerimizi zincir marketlere, doğal ürünler satan işletmelere ve şehir dışındaki firmalara gönderiyoruz. Adanalılar da kooperatifçi kadınlara büyük destek veriliyor. Satışlarımız pandemi döneminden sonra daha da hareketlendi. Çok daha fazla üretim yapıyoruz. Çünkü insanlar doğal ürünleri tercih etmeye başladı. Bugünlerde portakal reçeli yapımına başladık. Bol C vitamini içeriyor. Dışındaki aromasını aldıktan sonra acılığı da gittiği için kahvaltılarda ya da tatlı niyetine de tüketilebiliyor. Pancar şekerinden yaptığımız tamamen doğal bu reçellerimizden haftalık 400 kiloya kadar üretebiliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiKoronavirüsC VitaminiPortakal
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