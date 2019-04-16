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Panasonıc’ten Çocukların Yüzünü Güldüren Proje

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmek adına örnek projeler yürüten Panasonic Life Solutions Türkiye, faaliyet gösterdiği bölgenin toplumsal öncelikleri konusunda sorumluluk almaya devam ediyor. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, Panasonic Life Solutions Türkiye’nin, Panasonic’in 100. yılını doldurması anısına Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği “100 Çocuk, 100 Mutluluk” sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Panasonıc’ten Çocukların Yüzünü Güldüren Proje

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmek adına örnek projeler yürüten Panasonic Life Solutions Türkiye, faaliyet gösterdiği bölgenin toplumsal öncelikleri konusunda sorumluluk almaya devam ediyor. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, Panasonic Life Solutions Türkiye’nin, Panasonic’in 100. yılını doldurması anısına Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği “100 Çocuk, 100 Mutluluk” sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

16 Nisan 2019 Salı 17:40
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Panasonıc’ten Çocukların Yüzünü Güldüren Proje

“Projemizin amacına ulaştığını görmek gerçekten memnuniyet verici…”

Panasonic Life Solutions Türkiye’nin hayata geçirdiği ve Sancaktepe ilçesinde yaşayan 100 çocuk için birçok aktiviteyi kapsayan “100 Çocuk, 100 Mutluluk” sosyal sorumluluk projesinin kapanış ödül töreni, Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa ile diğer üst yönetimin yanı sıra Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, eğitimciler ve projeye dahil olan 100 çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok’un açılış konuşması ile başlayan programda, proje boyunca gerçekleştirilen aktivitelerin yer aldığı tanıtım filmi izleyicilerin beğenisini topladı. Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendisine takdim edilen teşekkür plaketinin ardından söz alan Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa “Geçtiğimiz Ocak ayında, Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle birlikte hayata geçirdiğimiz, ‘100 Çocuk, 100 Mutluluk’ sosyal sorumluluk projesinin kapanış programında sizlerle birlikte olmaktan ötürü çok mutluyum. Siz sevgili çocukların hayatına mutluluk katmayı hedeflediğimiz projemizin amacına ulaştığını görmek gerçekten memnuniyet verici. Bildiğiniz gibi, 100 fidan dikim etkinliğine ben de katılım gösterdim ve çocuklarımızın ne kadar mutlu, ne kadar heyecanlı olduğuna bizzat şahit oldum. Bu vesile ile projemize sağladıkları katkılar dolayısıyla Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve eğitimcilere teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum.” dedi.  

100 çocuk, birçok sosyal ve kültürel aktiviteden yararlanma imkanı buldu...

“100 Çocuk, 100 Mutluluk” projesine dahil olan 100 çocuk, projenin ilk aktivitesinde sinema izlemenin mutluluğunu yaşarken, ViaSea Akvaryum ve AslanPark’ta etkileyici hayvanları yakından görme, onları daha iyi tanıma fırsatı buldu. Ayrıca KidZania İstanbul’da farklı aktivitelere katılarak sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini deneyimleme olanağı yakalayan çocuklar, Ömerli Baraj Havzası’na 100 fidan dikerek de doğa ile tanışma ve çevre bilinci kazanma adına önemli bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadılar.

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Anahtar Kelimeler:
100 Çocuk 100 MutlulukPanasonic
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