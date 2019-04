Panasonic Life Solutions Türkiye, WWF-Türkiye'nin dünya saati sponsoru oldu

Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç”

Dünyada doğal kaynaklar hızla tükeniyor, iklim değişikliği her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelirken, çevre kirliliği ise artıyor. Özellikle gelecek nesiller adına düşündürücü olan bu tablo, daha yaşanılabilir bir dünya ve aydınlık bir gelecek için hepimizin sorumluluk alması gereken bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki en duyarlı kuruluşlar arasında yer alan Panasonic Life Solutions Türkiye, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğine sponsor olarak destek veriyor. Dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri olan Dünya Saati’ne, 2018 yılında 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insan katılmıştı. Her yıl küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir farkındalık oluşmasını sağlayan Dünya Saati etkinliği bu yıl “Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç” teması ile 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl Türkiye'de Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

“Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat”

Panasonic Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok “Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve başta iklim değişikliği olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. İklim değişikliği, gezegenimizi her geçen gün daha çok tehdit eden, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için alacağımız sorumlulukların da temelini oluşturan bir kavram. ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefi ile faaliyet gösteren Panasonic Life Solutions Türkiye olarak insan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma vizyonumuzu hayatın her alanına yansıtma çabası içerisindeyiz. Bu yaklaşımımızın ve hayata karşı duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması olarak, bu önemli çevre hareketini sponsorluğumuzla destekliyor ve ayrıca 6 Nisan Cumartesi akşamı tüm paydaşlarımızı, ışıklarını 1 saatliğine kapatmaya davet ediyoruz. Elektrik anahtarlarının kapatılması ile hayat bulacak bu kampanyaya verilecek her desteğin, dünyamıza karşı sorumluluklarımızın ve gelecek nesillerin daha yaşanılabilir dünyaya sahip olmasının önemi kapsamında anlamlı bir farkındalık yaratacağına inanıyorum.” dedi.

Dünya Saati Hakkında;

Dünya Saati (Earth Hour), iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için düzenlenen, dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri. Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği Dünya Saati, 2007 yılında Avustralya'da başladı. WWF’in organizasyonuyla kısa sürede 7 kıtada 150'den fazla ülkeye ve 7 binden fazla kente yayıldı. www.dunyasaati.org