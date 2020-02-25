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PAMUK ANNE’YE SON VEDA

Magazin dünyasında herkes tarafından yakından tanınan ve sevilen Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı ve Vizyon Ajans Prodüksyon firmasının sahibi Atilla Kalpakaslan’ın annesi geçirmiş olduğu ani bir rahatsızlık sonunda hayata gözlerini yumdu.

25 Şubat 2020 Salı 11:19
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PAMUK ANNE’YE SON VEDA

HABER MERKEZİ

1931 doğumlu 89 yaşındaki Fevziye Çamaç’ın Bakırköy Yenimahale camisinde yapılan son yolculuğunda sanat ve basın dünyasından bir çok kişi Kalpakaslan ve ailesini yalnız bırakmadı. Tamer Karadağlı, Ferman Toprak, Yılmaz Morgül,  Volkan Severcan, Fatih Mühürdar gibi televizyonlardan yakından tanıdığımız birçok ünlü ile gazetemizden Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz’de bu acılı gününde Kalpakaslan ve ailesini yalnız bırakmadılar. Her hafta sonu annesinin evinde sabah kahvaltısı fotoğrafı paylaşmayı gelenek haline getiren Kalpakaslan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ‘‘Bu acılı günümüzde bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz. Bundan böyle Pazar günleri yaptığım Pazar anne kahvaltılarım artık pazar anne mezarlık ziyaretleri olarak devam edecektir’’  diye yazdı. Bu duygusal paylaşımı okuyan yüzlerce kişi taziye yorumları bıraktılar.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.02.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Yaşam VakfıAtilla KalpakaslanVefat
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