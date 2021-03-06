Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
411.808
DOLAR
7.5315
STERLİN
10.4088
EURO
8.9768
Sesim Yaratılıştan Ötürü Sıla'ya Benziyor" 
Sesim Yaratılıştan Ötürü Sıla'ya Benziyor" 
MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS AÇILIYOR
MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS...
Sağlık Bakanlığı atama ilanı
Sağlık Bakanlığı atama ilanı
Halkbank'ın Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısı'na davet
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
Ankara'da 124 adet kamu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özlen Çopuroğlu’ndan İki Yeni Girişim

“Ev Kokusu” kitapları ve Hürriyet Aile yazılarıyla tanınan reklamcı Özlen Çopuroğlu, iş dünyasında var olmak isteyen kadınları destekleyen yeni girişimlerini lanse etti. “Ladies First Academy” adıyla kurduğu atölyede kadın girişimcilere eğitim veren Çopuroğlu, açtığı Ev Kokusu adlı alışveriş sitesinde de kadınlar için ilham verici paylaşımlar yapıyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:50
11 Okunma
Özlen Çopuroğlu’ndan İki Yeni Girişim

İSTANBUL- Özlen Çopuroğlu, reklam dünyasındaki 25’inci yılını kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle kutluyor. “Ev Kokusu” kitapları ve Hürriyet Aile yazılarıyla da tanınan başarılı reklamcı, “Ladies First Academy” adlı bir atölye kurdu. 

UZMANLARDAN EĞİTİMLER

Çopuroğlu, alanında uzman isimlerden oluşan ekibiyle birlikte kadınlara hem kişisel marka eğitimleri veriyor hem de el becerilerini geliştirmeleri, hobi edinmeleri ya da hobilerini profesyonel mesleğe çevirmeleri konusunda atölye çalışmaları düzenliyor.

BU SİTENİN BİR “HİKAYESİ VAR

Özlen Çopuroğlu ayrıca “Hikayesi var” konseptiyle bir alışveriş sitesi açtı. Ev Kokusu adlı site, keyifli bir alışveriş imkanı sunmasının yanında Özlen Çopuroğlu’nun bizzat deneyimlediği markaların ürünlerine yer veriyor. Sitede aynı zamanda Çopuroğlu’nun kaleme aldığı, kadınlar için ilham verici yazılar yer alıyor.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ev Kokusu ÜHürriyet AileÖzlen ÇopuroğluHikayesi VarElif HayvalıSiteSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BABA HABER MAGAZİN KÜLTÜR SANAT SİYASİ ve TARAFSIZ GAZETE PEK YAKINDA ÇIKIYOR!
BABA HABER MAGAZİN KÜLTÜR SANAT SİYASİ ve TARAFSIZ GAZETE PEK YAKINDA ÇIKIYOR!
MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS AÇILIYOR
MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS AÇILIYOR
Sağlık Bakanlığı atama ilanı
Sağlık Bakanlığı atama ilanı
Halkbank'ın Genel Kurul Toplantısına Davet
Halkbank'ın Genel Kurul Toplantısına Davet
PROF. ABDO’NUN BÜYÜK AFRİKA PROJESİ
PROF. ABDO’NUN BÜYÜK AFRİKA PROJESİ
ŞEKER TADINDA BİR GÜZELLİK: ŞEKER KANYONU
ŞEKER TADINDA BİR GÜZELLİK: ŞEKER KANYONU
Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı: Bu hafta sonuna dikkat! 
Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı: Bu hafta sonuna dikkat! 
“Karantinada düşük maliyetli gıdalar sofralarda yer almaya başladı”
“Karantinada düşük maliyetli gıdalar sofralarda yer almaya başladı”
YİNE –YENİDEN - BİR KEZ DAHA KARLAR ŞEHRİ KARS’TAYIM…
YİNE –YENİDEN - BİR KEZ DAHA KARLAR ŞEHRİ KARS’TAYIM…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma