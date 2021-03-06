Özlen Çopuroğlu’ndan İki Yeni Girişim

İSTANBUL- Özlen Çopuroğlu, reklam dünyasındaki 25’inci yılını kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle kutluyor. “Ev Kokusu” kitapları ve Hürriyet Aile yazılarıyla da tanınan başarılı reklamcı, “Ladies First Academy” adlı bir atölye kurdu.

UZMANLARDAN EĞİTİMLER

Çopuroğlu, alanında uzman isimlerden oluşan ekibiyle birlikte kadınlara hem kişisel marka eğitimleri veriyor hem de el becerilerini geliştirmeleri, hobi edinmeleri ya da hobilerini profesyonel mesleğe çevirmeleri konusunda atölye çalışmaları düzenliyor.

BU SİTENİN BİR “HİKAYESİ VAR”

Özlen Çopuroğlu ayrıca “Hikayesi var” konseptiyle bir alışveriş sitesi açtı. Ev Kokusu adlı site, keyifli bir alışveriş imkanı sunmasının yanında Özlen Çopuroğlu’nun bizzat deneyimlediği markaların ürünlerine yer veriyor. Sitede aynı zamanda Çopuroğlu’nun kaleme aldığı, kadınlar için ilham verici yazılar yer alıyor.

ELİF HAYVALI