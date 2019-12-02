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ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ

Özlem Çetinkaya ile 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek mandala atölyesinde katılımcılar renklerin ve çizgilerin buluştuğu yaşam çemberi mandala ile sevdiklerine kendi elleriyle kartpostal hazırlayacak.

ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ

Özlem Çetinkaya ile 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek mandala atölyesinde katılımcılar renklerin ve çizgilerin buluştuğu yaşam çemberi mandala ile sevdiklerine kendi elleriyle kartpostal hazırlayacak.

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:38
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ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ

HABER MERKEZİ

Özlem Çetinkaya, kendini keşfetmenin en eğlenceli yolu olan Mandala atölyesi ile benliğinizi keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 7 Aralık Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlik, Suadiye Özlem Çetinkaya Atölyesi’nde gerçekleşecek. Atölyede renklerin ve çizgilerin buluştuğu yaşam çemberi mandala ile katılımcılar yeni yılda sevdiklerine kendi elleriyle kartpostal hazırlayacak. 10 kişiyle sınırlı olan atölyeye katılmak isteyen herkes [email protected] e-posta hesabına başvuru yaparak bilgi alabilir.

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özlem çetinkayaYeni Yıl Mandala Atölyesiönce Vatan
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