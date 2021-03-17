Özlem Akçin Hayali Gerçekleşiyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Her zaman bir şeylerin yolunda olmadığı hissim vardı. İşimden istifa edip hayallerimi gerçekleştirecek ilk adımı attım. Türkiye’nin ve dünyanın özellikle doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri geziyorum ve tanıtıcı videolar çekiyorum. Doğal güzellikleri keşfetmek ve yeni insanlar tanımanın bana kattıklarının duygular inanılmaz. Yeni yerler keşfetmek ve bu yerleri insanlara tanıtmak için yaşıyorum. Bundan sonraki hedefim de daha çok yer gezmek ve bu güzelliklere başka insanların da tanık olmasını sağlamak” dedi.

Marmara Üniversitesi mezunu Özlem Akçin, doğada kamp yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.

Akçin: “Hayatımda hiç kamp deneyimim olmadığı halde bir arkadaşımla kampa gittim. İlk defa gittiğim kampta, hiç uyumamama rağmen bundan sonra hayatımda kampa yer verme kararı aldım. Kamp yapmak isteyenlere ilk tavsiyem, bu deneyimi ilk defa yaşayacaksanız yalnız gitmeyin. Kampın zorluklarını ilk defa yaşayacağınız için yanınızda birinin olmasını isteyebilirsiniz. Yanınıza mutlaka küçük bir ilk yardım çantası almalısınız. Böcek ısırmaları ya da küçük yaralanmalara karşı bu şekilde önlem alabilirsiniz. Çadırınızı kullanmadığınız zamanda böcek ya da sineklerin içeriye girmemesi için çadırınızı kapalı tutmalısınız. Bunun dışından yanınıza mutlaka yaz da olan kalın kışlık giysiler almalısınız” şeklinde konuştu