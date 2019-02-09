Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
‘Mutluluğun Resmi’ ACC Galeri’de
Hafif ticari aracın çarptığı liseli Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı liseli...
'Nurişler'e operasyon
'Nurişler'e operasyon
Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi
Uçak, pist dışındaki kar yığınına...
Yalçın Menteş'e veda
Yalçın Menteş'e veda

Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" dedi.

Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
9 Okunma
Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

MERSİN, (DHA)

Acılı baba Aslan, Özgecan'ın katledilişinin 4'üncü yıl dönümünü doldurmaya 2 gün kala hislerini paylaştı. Ailece zor günler geçirdiklerini dile getiren Baba Aslan, "Dile kolay, 4 yıl geçmiş. Her gün o acının, o ızdırabın, o kötü günün acısı katlanarak geçti. Onu düşünmediğim, aklıma gelmediği bir an bile yok. Sürekli, 'Ya sabır' diyorum. İlaç desteği ile ben de eşim de ayakta duruyoruz. Çünkü, 'Zaman her şeyin ilacı derler' fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Hayat malum devam ediyor. Fakat bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Çünkü, çevrede de gülen insanları gördüğüm zaman buruk bir acı aklıma geliyor. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" diye konuştu.

'ONUN ÖLMESİ İYİ OLDU'

Aslan, kızını katleden Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesine ilişkin de, "Ben hiçbir şey hissetmemiştim ama onun ölmesi iyi oldu. Fakat öbür ikisi içeride hala devlet tarafından besleniyor" dedi.

Özgecan Aslan, toprağa verildiği 14 Şubat Perşembe günü mezarı başında anılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özgecan AslanBaba4. Yılönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, Doğu Ekspresi incelemesi
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, Doğu Ekspresi incelemesi
GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL; BELEDİYE EMİN ELLERDE
GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL; BELEDİYE EMİN ELLERDE
Okul güvenliği olmak isteyenler kurslara akın ediyor
Okul güvenliği olmak isteyenler kurslara akın ediyor
Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Yalçın Menteş hayatını kaybetti
2019 Burçlar için neler getiriyor? (Başak Burcu)
2019 Burçlar için neler getiriyor? (Başak Burcu)
TREKİN TURKEY İLE BİR KIŞ MASALI 3
TREKİN TURKEY İLE BİR KIŞ MASALI 3
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı
Dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ