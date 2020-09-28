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Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu

Lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (4), Antalya'daki tedavisinin ardından İzmir'deki odasına kavuştu. Evinin bahçesinde bisiklete binip, koşup eğlenen Öykü Arin, pandemi koşullarında ailesiyle doyasıya vakit geçiriyor. Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişiden son 1 ay içerisinde 4 eşleşme gerçekleşti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:37
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Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.

IVIG TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi gördüğü için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla belli bir süre ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için risk grubunda yer alan Öykü Arin'in ilik savaşı hala devam ediyor. Zaman zaman vücudunda pul pul dökülmeler meydana gelen Öykü Arin'e, 3 ayda 1 intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulanmaya devam ediyor.

EVİNİN BAHÇESİNDE DOYASIYA KOŞUYOR

Antalya'da doktorları tarafından tedavi uygulanan Öykü Arin Yazıcı, ailesiyle birlikte ağustos ayında İzmir'deki evlerine döndü. Tedavisi için evi ve odasından uzun süre ayrı kalan Öykü Arin, şu sıralar odasına, yatağına, oyuncaklarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Evinin bahçesinde koşup eğlenen Öykü Arin, ailesiyle birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında akrabalarıyla ve yaşıtlarıyla vakit geçiriyor. Öykü Arin, lösemi tedavisi ve takibi için zaman zaman Antalya'ya gelecek.

ÖYKÜ ARİN BAŞKALARINA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Öykü Arin için donör olan ve kök hücre bağışı yapan kişiler, pandemi günlerinde de başkalarına umut oluyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini aktaran Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından eşleşme yaşayan kişileri paylaşmaya devam ediyor. 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası kapsamında son 1 ay içerisinde umut bekleyen 4 hastayla eşleşme gerçekleştiğini açıklayan Eylem Şen Yazıcı, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Batuhan Köksal, Öykü Arin'e Umut Ol kampanyasında donör oldu. Başka biri ile eşleşti ve birine hayat verdi. Fırat Önen, donör olmuş başka bir çocukla eşleşti. Pandemi, hayatın kıymetini herkese gösterdi. Maskenizi takın, en yakın Kızılay şubesine gidin. Donör olun. Haden Öz, donör olmuş ve Almanya'dan bir yurttaş ile eşleşmiş. Gözlerinin içi gülüyor. Çok mutlu çünkü hayat kurtarmak çok onurlu bir şey. Fatma Keskin Akman,10 ay önce donör oldu ve eşleşti. Çok mutlu, diyor ki: 'Sadece o çocuk şifa bulmadı ben de buldum ve eksiğim tamamlandı.' Donör olun ve vazgeçmeyin."

'HAYATIN KIYMETLİ OLDUĞUNU ANLADIĞIMIZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Pandemi nedeniyle insanların donör olmadığını hatırlatan Eylem Şen Yazıcı, "İnsanlar maskelerini takıp, bağışta bulunup, donör olabilir. Eşleşme olduğunda da kendilerini koruyarak kök hücre bağışında bulunabilirler. Vazgeçmeyin, donör olun. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız günlerden geçiyoruz. Kök hücre bağışına ihtiyacı olan çocuk ve yetişkinler için empati kurabilirsiniz. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.

IVIG TEDAVİSİ

Intravenöz immünglobulin (IVIG), klinik immünoloji uzmanı hekimler tarafından karar verilen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden biri. Antikor (bağışıklık maddesi) eksikliğinin görüldüğü birincil veya ikincil nedenlere bağlı bağışıklık yetmezliklerinde ve diğer bazı bağışıklık sistemi hastalıklarında uygulanır. IVIG içinde, bağışıklık yetmezliği olan kişilerin vücudunda eksik olan ve 'antikor' adı verilen bağışıklık maddeleri bulunuyor. Bu maddeler, 20 binden fazla sağlıklı kan vericisinden elde edilir ve kan yolu ile bulaştığı bilinen tüm hastalıkların etkenleri açısından çok ayrıntılı işlemlerden geçirilir. IVIG, toplardamar içine serum şeklinde verilir. Uygulama süresi ortalama 3-4 saattir. Bu süre hastanın alacağı IVIG miktarına, klinik durumuna ve yaşına göre değişebilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öykü ArinLösemi
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