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Osmanlı'nın atlarla gitikleri yerleri, motorlarıyla geziyorlar

Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlattıkları 'Büyük Sürüş' ile Gürcistan'un Tiflis ve Azerbaycan'ın Bakü kentini gezdikten sona Erzurum'a ulaştı. Bu yıl 7'ncisini düzenledikleri yürüyüşte akıncı ruhuyla gittikleri Azerbaycan'dan Kuvay-i Milliye ruhuyla Erzurum'a geldiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Ali Rıza Uygur, "Atalarımızın at üzerinde gittiği toprakların hepsine gitmek istiyoruz" dedi.

Osmanlı'nın atlarla gitikleri yerleri, motorlarıyla geziyorlar

Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlattıkları 'Büyük Sürüş' ile Gürcistan'un Tiflis ve Azerbaycan'ın Bakü kentini gezdikten sona Erzurum'a ulaştı. Bu yıl 7'ncisini düzenledikleri yürüyüşte akıncı ruhuyla gittikleri Azerbaycan'dan Kuvay-i Milliye ruhuyla Erzurum'a geldiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Ali Rıza Uygur, "Atalarımızın at üzerinde gittiği toprakların hepsine gitmek istiyoruz" dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:57
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Osmanlı'nın atlarla gitikleri yerleri, motorlarıyla geziyorlar

ERZURUM - İzmir'de 12 yıl önce kurulan Türk Chopper Motor Kulübü, ülke genelinde 40 ilde teşkilatlandı. Başkanlığını Ali Ruza Uygur'un yaptığı Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, 7 yıl önce 19 Mayıs'ta 'Büyük Sürüş' başlattı. Osmanlı'nın at sürdüğü topraklara motosikletleriyle gitmeyi hedefleyen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, geçtiğimiz yıllarda Balkan ülkeri ve Avusturya'ya gitti. Kulüp üyeleri 'Büyük Sürüş'ün 7'ncisinde 19 Mayıs günü yola çıktı. Karadeniz sahilini takip ederek Gürcistan'a geçen yaklaşık 40 kişilik motosikletli grup, Tiflis'i gezdikten sonra Azerbaycan'a hareket etti. Bakü'yü gezen motosikletliler, daha sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Çocuk Mercanlı Köyü'ne destek ziyaretinde bulundu. Azerbaycan gezisini tamamlayan grup, Ardahan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 6 bin kilometre yol katederek Erzurum'a ulaşan grup, tarihi kale önünde mola verdi. Tarihi Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'yi gezen motosikletli grup, bol bol fotoğraf çekti.

Erzurum'da gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Türk Chopper Motor Kulübü Başkanı Ali Rıza Uygur, 12 yıl önce kurdukları Türk Chopper Motor Kulübü'yle 7 yıldır 'Büyük Sürüş' gerçekleştirdiklerini söyledi. İki yıl önce Bosna, Arnavutluk ile Avusturya Viyana'ya kadar gittiklerini belirten Uygur, "Akıncı ruhuyla gittiğimiz Azerbaycan'dan serhat kentimiz Erzurum'a Kuvay-i Milliye ruhuyla geldik. Bu gezilerdeki birinci amacımız atalarımızın at üstünde gittiği toprakları gezmek. Geçtiğimiz yıl Viyana önlerine kadar gittik, döndük. Azerbaycan'dan sonra gelecek yıl da Polonya'ya gideceğiz" diye konuştu.

Türk Chopper Motor Kulübü üyesi Servet Vatan, günlerdir yollarda olduklarını söyledi. Gittikleri kentlerin tarihi ve doğal güzelliklerini de gördüklerini belirten Servet Vatan, "Atalarımızın zamanında atlarıyla gittiği topraklara biz de demir atlarımızla giderek aynı yerlere istenildiği zaman hali hazırda koşturabaliceğimizi göstermek istedik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri19 MayısBüyük SürüşOsmanlıMotor
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