Örnek davranış

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Atlas Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdağ Altıntaş aracılığı ile yaptıkları bu bağış yangında hayvanları zarar gören yangınzedelere büyük moral olacak. Nuray Sayarı ve Vedat Delek yaptıkları açıklamada "Gün birlik günü herkes gücünü birleştirerek bir şeyler yapmalı yaptığımız işin fitresini verdik bilgi ve astrolojinin gücü ile bunu başardık." dediler

Atlas Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, Manavgat'a giderek yangınzedelere tavuklarını teslim etti.