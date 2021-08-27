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Örnek davranış

Astrolog Nuray Sayarı ve Astrolog Vedat Delek geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri online seminer ile katılımcılardan Atlas Yardımlaşma Derneği aracılığı ile topladıkları 10000 tl karşılığında manavgat çevresinde yaşayan yangın zedelere 500 adet tavuk alımı yaparak bağışta bulundular. 

27 Ağustos 2021 Cuma 11:20
35 Okunma
Örnek davranış

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Atlas Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdağ Altıntaş aracılığı ile yaptıkları bu bağış yangında hayvanları zarar gören yangınzedelere büyük moral olacak. Nuray Sayarı ve Vedat Delek yaptıkları açıklamada  "Gün birlik günü herkes gücünü birleştirerek bir şeyler yapmalı yaptığımız işin fitresini verdik bilgi ve astrolojinin gücü ile bunu başardık." dediler

Atlas Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, Manavgat'a giderek yangınzedelere tavuklarını teslim  etti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 27.08.2021 11:31
Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman Ermanörnek DavranışManavgatBağışönce Vatan
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