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Ormanlar komando böceklerle korunacak

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda, orman ağaçlarına zarar veren göknar kabuk böceği zararlısına karşı, doğal düşmanı olan ve komando böcek olarak bilinen 12 bin 500 adet Thanasimus formicarius üretimi yapılarak doğaya salınacak.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:38
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Ormanlar komando böceklerle korunacak

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda, orman ağaçlarının verimini azaltan göknar kabuk böceğine karşı biyolojik müdahale kapsamında 'komando böcek' olarak bilinen Thanasimus formicarius böceği üretimi yapılıyor. Geçen yıl 14 bin adet üretilen komando böcekler, Zonguldak, Bartın ve Karabük ormanlarında, göknar kabuk böceği görülen ormanlara bırakıldı. Göknar kabuk böceğinden beslenen komando böceklerin, doğaya zararı bulunmuyor. Thanasimus formicariuslar, orman ağaçlarının korunmasında önemli görev üstleniyorlar. Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, komando böceklerin göknar kabuk böceğiyle ilgili sürdürülen önemli bir biyolojik mücadele çeşidi olduğunu söyledi.

'EN ÖNEMLİ BİYOLOJİK MÜCADELE'

Bu yıl 12 bin 500 adet Thanasimus formicarius üretimi planlandığını ifade eden Beyazlı, şöyle dedi:

"Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarında her yıl yapılan taramalar sonucu göknar kabuk böceğiyle mücadele için mücadele yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu üretimi her yıl yapmaktadır. Bu gal arısından çok daha evvel önce ülkemize gelmiş ve mücadelesi bilinen zararlı. Ormanlar her yıl personelce taranır ve görüldüğü yerlere bu yırtıcı bırakılır. Zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararları ortadan kaldırıyoruz. 14 bin geçen yıl üretimi yapılarak ormanlara salındı. Bizim saldığımız yırtıcılar ormanda biyolojisine uygun şekilde yerleştirilerek tekrar üreyip çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceğiyle mücadelesini biyolojik olarak sürdürüyor. Komando böceği sadece göknar ağaçlarımıza zarar veren kabuk böceğine karşı etkili. Orman ağaçları için yani. Çiftçimizle ne ilgisi var derseniz. Çiftçilerimiz ormandan önemli gelir elde ettiği için önemli bir biyolojik mücadeledir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrmanKomandoBöcek
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