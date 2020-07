ORGANİK BİR GÜZELLİK: KARATAŞ GÖLÜ

MURAT AK

GÜZELLİĞİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Her an poz vermeye nazır bir gelin misali zarifliği ve güzelliği ile göz dolduran Karataş gölü, göller bölgesinin en güzel göllerinden bir tanesi. Adını pek duyuramamış olsa da göle çok nezih renkler kazandıran sazlıklarıyla, tatlı su içeriği ve doğal endemik rezervuarları sayesinde barındırdığı yüzlerce balık çeşidiyle, her yıl gölde misafir ettiği çok farklı kuş türleriyle Akdeniz'in kuş cenneti olmaya aday. Uyuyan bir güzel, Karataş Gölü’ne hoş geldiniz.

TAMAMEN NATURAL BİR ORTAM, ORGANİK BİR GÖL

Karataş Gölü, doğal rezervuar bir göl. Öyle ki Karataş Gölü, Kağılcık Dağları’ndan kopup gelen Bozçay tarafından beslenmektedir. Göl, özellikle kirlenmemiş ve tahrip edilmemiş doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Karataş Gölü, Göller Bölgesi’nde barındırdığı zengin kuş ve balık çeşitliliğiyle en canlı göllerden bir tanesi. Gölde özellikle boz Sakarca Kazı, Kaz, Fiyu, Gri Balıkçıl, Büyük ve Küçük Ak Balıkçıl, Elmabaş Patka, Çamurcun, Boz Ördek, Çamurçulluğu gibi kuş türleri barınıyor. Birçok farklı balık çeşidinin bulunduğu gölde özellikle yayın ve sazan bol miktarda bulunmaktadır. Son yıllarda yoğunlaşan tanıtım faaliyetleri, kuş gözlem evi ve kulesi, seyir terasları, doğa eğitim merkezi çalışmalarına başlanılması, gölün yaban hayatı geliştirme sahası içerisine alınmasıyla Karataş Gölü, adını daha fazla duyurmaya başlamış.

DÖRT MEVSİM KUŞLARIN UĞRAK YERİ

Burası tatlı bir su gölü. Gölün geniş bir kesimini kapsayan sazlıklar ve göle özgü endemik yapı birçok besin açısından zengin bir ortam oluşturmuş. Karataş Gölü, bu özellikleriyle su kuşları için önemli bir barınma ve üreme alanı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN HARİKA POZLAR VERMEYE HAZIR

Karataş Gölü, yılın her mevsimi bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Göle isterseniz kışın isterseniz bahar aylarında gelin birbirinden güzel manzaraları yakalayabilirsiniz. Kiralayacağınız sandal ile gölde konaklayan farklı türdeki kuşları, su yüzeyinde özgürce dolaşan balıkları, Karataş Tepesi’nin göl ile birlikte oluşturduğu armoniyi kuş cıvıltıları eşliğinde seyreylediğinizde gölün bu zamana kadar keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet olduğunu düşünmeniz son derece normal.

BURDUR İLİ KARAMANLI SINIRLARI İÇERİSİNDE

Karataş Gölü, Göller Bölgesi’nde Burdur ili Karamanlı sınırları içerisinde Tefenni Ovası’nda bulunuyor. Göl, Burdur il merkezine 46, Karamanlı ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ulaşımı son derece kolay. Ankara Afyon Burdur karayolunu izleyerek Gölhisar Fethiye istikametine girdikten sonra Karamanlı ilçesine varmadan tabelalardan Karataş Gölü’ne rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İzmir Aydın Denizli hattından ise Serinhisar Yeşilova Karamanlı hattını takip ederek göle ulaşmak mümkün.





TANIŞMAKTA DAHA FAZLA GEÇ KALMAYIN

Birbirinden güzel göllerin mesken tuttuğu Göller Bölgesi’nde; misafirlerini, sakladığı harikulade enstantaneleriyle bekleyen Karataş Gölü’yle tanışmakta daha fazla geç kalmak istemiyorsanız, özgürlüğünüzü alın ve Karataş Gölü’ne yelken açın, hep seyahatte kalın.

