HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Önce Vatan Gazetesinin Sesi

“Denizden Gelenler, Elimden Gelenler,

Öğretmen ve sanatçı MEHMET TÜRKÇELİK” başlıklı röportajım 25 Aralık 2018 tarihinde ÖNCE VATAN gazetesinde tam sayfa olarak yayımlandı. “Zonguldak'ın tarihi kasabası Filyos'ta denize doğru yürüdük. Denizden gelenler, Mehmet Türkçelik'in elinde hayat buluyor. Tasarım ve mask sanatçısı emekli öğretmen Mehmet Türkçelik, Çaycuma Filyos beldesindeki atölyesinde deniz dalgalarının kıyıya attığı dal, ot, kök, odun parçaları, deniz canlılarının kabukları, türlü çeşit taşlar ve her şeyi tasarlayıp, biçimlendiriyor.” Giriş yazısıdır.

Kendisinin post moden roman konusunda dünyadaki önde gelen eleştirmenlerden olduğu bilinen Serpil Opperman röportajı okuduktan sonra mail yoluyla benimle iletişime geçti. Mehmet Türkçelik’e ulaşmasını sağladım.

Serpil Opperman, “Storied Seas and Living Metaphors in the Blue Humanities” adlı makalesinde Mehmet Türkçelik’e yer verdi. Göndermiş olduğu teşekkür yazısı beni onurlandırdı.

“Merhaba Nezahat Hanım

Öncelikle size teşekkür ederim sayenizde Mehmet bey’e ulaştım ve makalede yer alan sanat eserleri için gerekli izni aldım.” Mesajını gönderdi.

Ekte gönderdiği makalesi hakkında bilgi verdi. “Storied Seas and Living Metaphors in the Blue Humanities” adlı makalemi yolluyorum. Makale John Hopkins Üniversitesi dergisi olan Configurations: Journal of Literature, Science, and Technology’ nin Stacy Alaimo’nun editörlüğünde “Science Studies and the Blue Humanities” konulu özel sayısında çıktı. (Çevreci Beşeri Bilimlerin yeni gelişen bir dalı olan ve denizleri de tartışmalara dahil eden Mavi Beşeri Bilimler). Configurations, Volume 27, Number 4, Fall 2019, pp. 443-461. Alaimo giriş yazısıyla başta olmak üzere alanın diğer önemli isimlerinin de makaleleri burada yer aldı.”

Zira bu alanın ülkemizde de çalışılmasını çok arzu ederim. Interdisipliner bir alan olduğu için biyologlar, denizbilimciler, edebiyatçılar, sosyologlar ve antropologlar işbirliği yaparak katkıda bulunabilirler.

Serpil Opperman kimdir?

Ben 18 yılı profesör olarak 38 yıl görev yaptığım Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2018 Mart ayında emekli oldum ve akabinde Kapadokya Üniversitesi’nde Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi kurmak üzere davet edildim. Linki : https://ehc.kapadokya.edu.tr Hacettepe de IDE bölümünden ayrılan ve Kapadokya üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü kuran eski öğrencim ve meslektaşım Doktor öğretim Üyesi (eski deyimle Yrd.Doc.Dr) Sinan Akıllı ile beraber merkez çalışmalarını yürütüyoruz. Ayrıca Haziran da yayına başlayacak olan uluslararası Ecocene dergisini de kurduk http://ecocene.kapadokya.edu.tr/Anasayfa.Aspx

Bu arada 2016-2018 yılları arasında EASLCE: European Association for the Study of Literature, Culture, and Environment (Avrupa Edebiyat Kültür ve Çevre Çalışmaları Derneği) başkanlığını yaptım. Bu dernek Avrupa birliğinin akademisyenlerden oluşan mikrokozmosu gibidir diyebiliriz!!

Benim çalışma alanım çevreci beşeri bilimler ve ekoeleştiri kuramları-- ki material ecocriticism kuramını meslektaşım Italyan ekoeleştirmen Serenella Iovino ile birlikte geliştiren alanın teorisyenlerinden biri olarak biliniyorum. Aynı zamanda Antroposen çağı tartışmalarının da içindeyim. Doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimleri bir araya getiren alanlar bunlar.

Yayınlarımı http://kapadokya.academia.edu/SerpilOppermann görebilirsiniz. Kitaplarım arasında tek Türkçe kaynak benim editörlüğümde 2012 yılında basılan Ekoleştiri: Çevre ve Edebiyat bulunmakta. Buradaki makalelerin çoğu o zaman doktora öğrencilerim olan yazarlar tarafından kaleme alındı ve ben hepsiyle gurur duyuyorum zira daha öğrenciyken Amerika daki ASLE (Association for thr Study of Literature and Environment) konferanslarına götürdüğüm sevgili öğrencilerim Türkiyede yapılan çalışmaların ne derece önde olduğunu ispatladılar. Şimdi hepsi farklı üniversitelerde çalışmalarına devam ediyorlar. Benim Amerikalı ve Avrupalı da öğrencilerim oldu hatta biri Molly Nisan da doktora tez savunmasına girecek New York ta ama buradakiler çok özeller ve ben onları desteklemeye devam ediyorum. Başak Ağın, Fatma Aykanat, Gülşah Göçmen, Pelin Kümbet, Kerimcan Yazgünoğlu, ve doktora danışmanı olmasam da Gizem Yılmaz ve Hakan Yılmaz. Şu anda Hakan hariç onların da yer aldığı Lexington Books Ecocritical Serisinden çıkacak olan Turkish Ecocriticism: From Neolithic to Contemporary Timescapes adlı kitap çalışmasını tamamlamak üzereyiz.

Post modern kuramların dünyada tanınan isimlerinden biridir ve aynı zamanda dünyanın önemli eko kritiklerindendir.

“Onun için güzelgillerden bir insandır.”derler… Teşekkürler Serpil Opperman

Önce Vatan Gazetesi nice güzelliklerin altına imza atmaya devam ediyor.

Makale Linki: https://muse.jhu.edu/issue/41028