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Omurilik felçli Alper’in hedefi 200 metre

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için düzenlenen Wings for Life World Run’da geçen sene tekerlekli sandalyeyle yarışan Alper Patır, “Bu sene Wings for Life World Run’a yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum” dedi.

Omurilik felçli Alper’in hedefi 200 metre

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için düzenlenen Wings for Life World Run’da geçen sene tekerlekli sandalyeyle yarışan Alper Patır, “Bu sene Wings for Life World Run’a yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum” dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:42
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Omurilik felçli Alper’in hedefi 200 metre

İSTANBUL - Alper Patır, 2 sene önce tatil için gittiği Ukrayna’da 400 yıllık bir ağacın altında kalarak omurilik felci oldu. Üst üste 9 ameliyat geçirmesine ve 30’a yakın kemiğinin kırılmasına rağmen yürümek için çalışmalara hemen başlayan Patır, ‘Bu bacaklar çalışacak arkadaş’ isimli kampanyayla kendisi gibi omurilik felci yaşayan insanlara umut aşılıyor. Geçtiğimiz sene tekerlekli sandalye ile omurilik felcinin tedavisine yönelik düzenlenen araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle gerçekleştirilen Wings for Life World Run‘a da katılan Patır, “Geçtiğimiz sene tekerlekli sandalye ile katıldığım Wings for Life World Run’a bu sene yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum. ” açıklamasını yaptı.
 

HEDEFİM PEK ÇOK KİŞİYE UMUT OLDU”

Denizli’de yaşayan Alper Patır, tatil için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Ancak tatilinin ilk günlerinde ‘milyarda bir yaşanır’ dediği bir olayla karşılaştı ve üstüne 400 yıllık bir ağacın dalı düştü. Vücudunda 30’a yakın kırık oluşan, 13 gün hastanede yatan ve 9 ameliyat geçiren Patır’ın omurilik felci geçirdiği anlaşıldı. Ancak Patır umudunu kesmedi, hemen tedaviye başladı. Kendine olan inancı ile başka insanlara da destek olduğunu belirten ve kampanyası hakkında bilgi veren Alper Patır, şöyle konuştu:


“‘Bu bacaklar çalışacak’ aslında kendime koyduğum bir hedefti. Omurilik felçlilerinin tedavi aşamalarını incelediğimde önümde iki yol vardı. Bunlardan ilki kolay olan, yani vazgeçmekti. Hayatı bu şekilde kabullenmek ve tekerlekli sandalyede bir ömür geçirmeye kendimi alıştırmaktı. Diğeri ise zor ve meşakkatli bir süreçti. Belki yıllarca fizik tedavi görecek, yorulacak ve çok yıpranacaktım. Ben zoru seçtim. Aslında dışardan zor gibi görünen kolayı seçtim. Zira çocukluğumdan beri aktif olarak türlü türlü branşlarda spor yaptığımdan, tedavi sürecindeki egzersizleri zorlanmadan yapacaktım. Geçirdiğim kazaya bağlı olarak vücudumda kırıklar vardı. Fizik tedaviye fiziksel olarak buna hazır olduğumda zihinsel olarak da hazır olmanın önemini daha iyi anladım. Çevremde, insanların fizik tedavi yaptığını ama zihninde buna inanmadığını gördüm. Ben zihinsel olarak da inandım ve ‘Bu bacaklar çalışacak arkadaş’ diyerek kendime bir hedef koydum. En başta hedef kendi hedefimdi fakat fikir çığ gibi büyüyerek pek çok omurilik felçliye umut oldu. Hatta herhangi bir rahatsızlığı olmayıp, farklı konularda da başarma isteği duyan insanlar beni arayarak, mesaj atarak teşekkür ettiler. Tedavisini bırakmış, mental olarak zayıflamış pek çok insanı bu slogan ile tekrar hayata döndürmek, silkelenerek fizik tedaviye yöneltmek muazzam bir duygu. Bu nedenle konu ne olursa olsun azimle yılmadan istemeli, çalışmalı ve başarmalıyız.”


“‘KOŞAMAYANLAR İÇİN KOŞUYORUM’ SLOGANI BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Patır, 5 Mayıs’taki Wings for Life World Run ile ilgili ise, “Wings for Life World Run etkinliği bence omurilik felçlileri için yapılan en önemli organizasyonlardan biri. Bu organizasyonu geçen yıllardan beri izliyorum. Geçtiğimiz sene yarışa tekerlekli sandalye ile katılmıştım. Bu sene yürüteç ile katılmak nasip olacak. Özellikle ‘Koşamayanlar için koş’ sloganı beni çok etkiledi. Bununla beraber yakalama aracı fikri de muhteşem” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Omurilik FelçliAlper PatırHedef
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