Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95522
ALTIN
276.513
DOLAR
5.7128
STERLİN
6.9376
EURO
6.3397
Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj arıyor
Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj...
Bursaspor yerlilerini yurtdışına gönderiyor
Bursaspor yerlilerini yurtdışına gönderiyor
Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil umudu
Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil...
Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Göztepe'yi endişelendiren istatistik
Göztepe'yi endişelendiren istatistik
İş fırsatları için hemen tıkla!

Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı

Erzurum'un Olur ilçesinde içinde fitness salonu, cep sineması, kafe ve oyun alanı bulunan semt kütüphanesi hizmete açıldı. Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, robotik kodlama, sistem atölyesi ve eğitim sınıfı da bulunan kütüphanenin okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunacağını bildirdi.

Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı

Erzurum'un Olur ilçesinde içinde fitness salonu, cep sineması, kafe ve oyun alanı bulunan semt kütüphanesi hizmete açıldı. Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, robotik kodlama, sistem atölyesi ve eğitim sınıfı da bulunan kütüphanenin okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunacağını bildirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
4 Okunma
Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı

ERZURUMOlur Kaymakamlığı'nın geçen yıl yaptığı ihtiyaç analizi çalışmasında çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif imkanların kısıtlı olmasından şikayetçi olmaları üzerine proje hazırlandı. Bölgede okuma kültürünü geliştirmek amacıyla semt kütüphaneleri projesini uygulayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı'ndan da 290 bin TL destek alan Kaymakamlık, kullanılmayan bir okulu kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı. Hayırsever iş insanlarının da bina onarımını üstlendiği proje, tamamlandı. Çocuk ve gençler için spor yapma imkanı sağlayan fitness salonu, çocuk oyun alanı, cep sineması, robotik kodlama ve eğitim sınıfı da bulunan Semt Kütüphanesi hizmete açıldı. Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın da katıldığı açılış etkinliğinde davetliler, cep sinemasında ilk film olarak Olur'un tanıtım belgeselini izledi.

Kütüphaneyi gezen Kaymakam Kemelek, çocuk ve  gençlerin talebi doğrultusunda geliştirilen projenin ilçede okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "İlçemizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyet eksikliğini Erzurum'a uzaklık sebebiyle gidermek mümkün görünmüyordu. Semt kütüphanesi olarak başladığımız 290 bin liralık projeye hayırsever iş insanlarının da destekleriyle robotik kotlama ve sistem sınıfı, cep sinema salonu, fitness salonu, iç mekan çocuk oyun alanı, eğitim sınıfı ve modern bir kafe ekledik. 700 bin lirayı geçen büyük bir proje ile ilçemizdeki çocuk ve gençlerimiz için güzel bir mekan oluşturduk" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OlurErzurumFitnessCep SinemasıKütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOĞU’NUN SANAT HARİKASI: AĞRI İSHAK PAŞA SARAYI
DOĞU’NUN SANAT HARİKASI: AĞRI İSHAK PAŞA SARAYI
KADINA DAİR HERŞEY 13-14-15 EYLÜL’DE WATERGARDEN KADINCA FEST’TE
KADINA DAİR HERŞEY 13-14-15 EYLÜL’DE WATERGARDEN KADINCA FEST’TE
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu
Urla'nın kadın kahvecileri
Urla'nın kadın kahvecileri
Ağustos sıcağında kar keyfi
Ağustos sıcağında kar keyfi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan iklim değişikliğiyle sıcaklık ve hastalık uyarısı
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan iklim değişikliğiyle sıcaklık ve hastalık uyarısı
Büyükada – Yörükali Plajı’nda Sosyal Sorumluluk Etkinliği...
Büyükada – Yörükali Plajı’nda Sosyal Sorumluluk Etkinliği...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans