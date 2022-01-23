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Okyanusu geçmek isteyen Jean-Jacques Savin ölü bulundu

Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu

23 Ocak 2022 Pazar 21:14
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Okyanusu geçmek isteyen Jean-Jacques Savin ölü bulundu

(DHA) - 

75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkmıştı. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.    

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz’den yola çıkmış ve 75'inci doğum gününü seyir halindeyken kutlamıştı. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Savin’in ekibi dün akşam yaptıkları açıklamada “Arkadaşımız Jean-Jacques'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Jean-Jacques'in cansız vücudu (kanonun) kabinde cansız bulundu” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JeanJacques SavinOkyanus
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