Oğuzhan Ceyhan; Mimoza Çiçeği Korona’ya İyi Gelebilir 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Uzun zamandır sosyal medya hesabı ve youtube kanalından yaptığı muhteşem yayınlarla büyük bir kitlenin takip ettiği Astrolog Vedat Delek, geçtiğimiz günlerde büyük astrolog Oğuzhan Ceyhan'ı yayınında ağırladı.

Yayında iki önemli hususla dikkat çeken Ceyhan, yanlış bilinen Hıdırellez hakkında konuştu.

Hıdırellez’in kozmik olarak özel bir gün olduğunu söyleyen astrolog “Hıdır yani Hızır; ‘yeşil adam’ (yeşil varlık) demek, Elyas (İlyas) ise, ‘su’ demektir. Yani yeşil ile suyun birleştiği ilk gündür Hıdırellez ve her şeye yeşil rengini verendir. Hıdırellez’deki gül aşkın sembolüdür gül ağcının altına resim çizmek gülün kökünü o çizimle köklendirmek ile bağlantılıdır” diye doğru bilinen bir yanlıştan söz etti. Ramazan nasıl her yıl yer değişiyorsa Hıdırellez’in günü de değişiyor. Yeni ay 5 Mayıs’ta değil 12 Mayıs gecesi başlamaktadır. Güneş boğa burcuna girdiğindeki ilk yeni aydan bir gün sonra ki gün olarak kabul edilen Hıdırellez’in zamanı bu sene 12 Mayıs gecesi, 13 Mayıs sabahına denk geliyor. Yani Hıdırellez günü geçmedi geliyor!" şeklinde konuştu.

"Önce Sağlık Dileyelim"

Önümüzdeki gücü yeni ayı ciddiye almamız gerekir. Hıdırellez günü kağıtlarımıza mutlu, sağlıklı, keyifli, insan modelleri çizin. Önce sağlık isteyin. Yeni ay çok kuvvetli 11 Haziran’dan itibaren aralık ayında dünyaya gelmiş olan korona virüsün bir belalı kardeşi var. Halkalı güneş tutulmaları tehlikelidir. 3 şeye dikkat edeceğiz; piyasalarda ani ekonomik karışıklıklara, beklenmeyeni bekle ve hayatı kontrol edemeyeceğini bil. Senin dışında gelişen olayla karşılaşabilirsin.

“İnsanlara Doğayı Unutturdular”

İnsanın doğa ile ilişkisinden söz eden Ceyhan, “Sanayii devrimi ve kapitalizmle insanlar doğayı unuttular. Halbuki insan tabiatın içinde bir varlıktır. Bizleri tabiattan uzaklaştırıp iş koşuşturmasına sokulduk. Bir şeylere tapmadan akışta kalabilmektir hayat” şeklinde açıkladı.