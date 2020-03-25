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OFLU GAZETECİ ERDOĞAN TAŞKIRAN VEFAT ETTİ

Konuşan Karadeniz Dergisinin Spor Müdürü, Karadeniz Doğuş Gazetesinin spor muhabiri yerel birçok gazete ve derginin ayrıca TOKİ dergilerinden yazarlarından ve foto muhabirlerinden Erdoğan Taşkıran

25 Mart 2020 Çarşamba 19:08
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OFLU GAZETECİ ERDOĞAN TAŞKIRAN VEFAT ETTİ

İki aydır hasta yattığı yoğun bakımda hayata gözlerini yumdu.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Erdoğan Taşkıran, doğru gazeteci idi. Cesur gazeteci idi. Doğru söylediği için çok kovulmaya kalkıldı. Kovulmadı hiçbir zaman. Daime yeni yerde yeni aktivelerle mesleğini en iyi şekilde yaptı. Tahsili lise düzeyini geçmemesine rağmen ünlü tarihçi ve araştırmacı Haşim Albayrak yanında yetişti. 

Haşim Albayrak ile Erdoğan Taşkıran

Gazetecilikte üst düzey oldu.  Zamanında titiz bir çini fayans ustası olarak yurt içi ve yurt dışında senelerce çalıştıktan sonra gazeteciliği tercih etti. Zaman zaman ulusal gazetelerde de yazdı. Devamlı üretti.  Yazdıkları ile kendi doğrularından şaşmadı. Aynı seviyedeki meslektaşlarının ve özellikle kendi çevresinin kıskandığı fakat sevmekten de geri durmadığı biri oldu. Gazeteciliğinin yanı sıra gazete için çektiği fotoğraflar ile ve daha sonra da çizdiği kara kalem resimlerle ün yaptı. TOKİ’nin haber ve fotoğraf uzmanı olarak senelerce çalıştı ve oradan gazeteci olarak emekli oldu. 

 Erdoğan Taşkıran, ilk gazetecilik yıllarında Şenol Güneş, Eski Milletvekili Mehmet Çakıroğlu ve Tarihçi Haşim Albayrak ile

Of Hayrat KYD Folklor ekibinden olan Erdoğan Taşkıran Kardeşi Servet Taşkıran ile

Amatör ve profesyonel futbol oynadığından o alanda da başarılı olarak futbol saha komiseri oldu. Kısa zamanda İstanbul Futbol Saha Komiserleri Derneğinde üst yönetime girdi.  Mensubu bulunduğu Of Hayrat Kültür Yardımlaşma Derneği için Haşim Albayrak ile birlikte aylarca semt semt dolaşarak binlerce Ofluyu Of KYD ye üye yaptı. Derneğin seçimlerinde her daim söz sahibi oldu. Emekli olduktan sonra deneyimlerini Hac ve Umre tur firmalarına taşıyarak orada tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Saha komiserliğine devam etti.

Erdoğan Taşkıran’ın gazeteci olarak çektiği ilk resimlerinde Tarihçi Haşim Albayrak

Gazeteci Erdoğan’ın gazeteci olarak çektiği son resmi (2 Ocak 2020)

Daha önce kalp krizi geçirdiğinden ikinci krizde kalbi yeniden çalıştırıldığında komaya girdi. İki aya yakın kaldığı komada kurtulamayarak 25. 03. 2020 tarihinde vefat etti. Cenazesi Fatih camisinde kılınacak namazdan sonra Gürpınar’daki aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Allah Rahmet dileriz. Mekanı cennet olsun.

Önce Vatan Gazetesi

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