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Obruk Gölü'nde 28 metrelik azalma

KONYA'da, 300 metre çap ve 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü'nde, 1988 yılında yüzeye kadar ulaşan su seviyesi 28 metre azaldı. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası ve Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "'Kızören Obruğu' dediğimiz Obruk Gölü'nde su seviyesi, 1988'de yüzeye sadece 1- 2 metre varken, şu an asgari 28 metre su düşümünden bahsediyoruz" dedi.

25 Şubat 2021 Perşembe 09:42
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Obruk Gölü'nde 28 metrelik azalma

Konya'da, özellikle Karapınar ilçesinde irili ufaklı 600'e yakın obruk yer alıyor. Bazılarının dibinde su bulunurken, bazılarının ise zemini kuru oluyor. Konya- Aksaray kara yolunun 70'inci kilometresinde, Kızören mevkisinde oluşan obruk ise içinde tatlı suyun birikmesiyle göle döndü. 300 metre çapında, 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü, Kapadokya güzergahında olduğu için de özellikle Çin ve Kore'den gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Tur otobüsleriyle doğal güzelliği görmek için gelen turistler, obruğun eşsiz görüntüsü karşısında fotoğraf çektiriyor. Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak hal alma özelliğini taşıyor.

GÖLDE SU AZALDI 

Yer altı su seviyesinin 45 metre derinliklerine kadar düştüğü Konya Ovası'ndaki diğer göllerde olduğu gibi Obruk Gölü'nde de su seviyesi azaldı. 1988'deki fotoğraflara bakıldığında su seviyesi yüzeydeyken, şimdi yaklaşık 28 metre azaldı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Fetullah Arık, sadece gölün değil Konya havzasının büyük bölümünde yer altı su seviyesinin azaldığını belirtti. Arık, "Sadece Kızören obruğu değil, bölgedeki birçok obrukta su vardı. Örneğin; Çıralı obruğu, Kızören obruğuna yakın bir obruktur. Burada yer altı su seviyesi 80’li yıllara kadar çok yukarıdaydı. Hatta Devlet Su İşleri, Tımraş obruğunda, Kızören obruğunda su alma yapıları kurup, tarımsal sulamada kullanıldı ama şu anda gittiğiniz zaman göreceksiniz ki oradaki su alma yapısı askıda yani yer altı suyu oradan daha aşağı düşmüş. Bu yer altı sularımız 40- 45 metre düştü, dememizin en önemli kanıtlarından bir tanesidir" dedi. 

Obruk Gölü'ndeki su seviyesinin 28 metre azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Arık, şöyle konuştu:

"O bölgedeki Çıralı obruğunda da geçmişte oldukça iyi bir su yüksekliği varken, şu anda tamamen kurumuş vaziyette ve obruğun tabanında yeni bir obruk da oluşmaya başlamış. Bunlar yer altı suyunun çekildiğinin ciddi bir şekilde göstergeleridir. Bu havza içerisinde yer altı sularının akım yönü genellikle güneyden kuzeye Tuz Gölü'ne doğru. Bütün havzanın aldığı yağış Türkiye ortalamasının kat kat altında, yarısından bile az. Bölgedeki yağışları uluslararası değerlendirdiğimizde bölgede çöl şartları hakim. Kızören obruğu dediğimiz Obruk Gölü'nde su seviyesi 1988 yılında yüzeye sadece 1- 2 metre varken şu anda en asgari 28 metre su düşümünden bahsediyoruz. Bu havzanın kuzeyinde bir bölge, havzanın güneyine gidecek olursak Karapınar çevresinde çok daha fazla bir düşüm var. Eğer biz yer altı sularını bu şekilde kullanmaya devam edersek bir gün susuz kalacağımız gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Alınacak tedbirlerde su kullanımının mutlaka kontrollü, tasarruflu ve verimli olması gerekiyor çünkü yağışları artırma şansımız yok. Oradaki jeolojik yapıyı değiştirme şansımız yok. Kontrol edebileceğimiz tek bir şey var, o da yer altı suyu kaynaklarıdır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaObruk Gölü
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