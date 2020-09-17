NURİ PAŞA İSTANBUL'DA MEZARI BAŞINDA ANILDI.

M. KEMAL SALLI

İSTANBUL

Kafkas İslam ordusu komutanı Nuri Paşa Azerbaycan'ın başkenti Baku'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılında İstanbul'da mezarı başında anıldı.

İSTAD İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneğinin girişimiyle Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı anma programında bir konuşma yapan İSTAD başkanı Sefer Karakoyunlu Kafkas İslam Ordusu ve Nuru paşa Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası için önemli bir şahsiyet ve Türkiye silah sanayini kurucusu olduğunu belirterek Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda şehit olan tüm soydaşlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz. Nuru Paşa Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin dayanışması yolunda unutulmaz bir komutanıdır

İSTAD Başkanı Karakoyunlu konuşmasının devamında" Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Ilham Aliyev ve yetkililerinden bir isteğimiz var Kafkas islam ordusu komutanı Nuri Paşa'nın abidesinin Baku Türk Şehitliğine dikilmesini istiyoruz.

Bu vesileyle aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e her fırsatta Türkiye'ye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz.

Bu önemli törene uzaktan yakından katılan STK temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Törende günün önemini belirerek bir konuşma yapan İstanbul Milletvekili Türkiye Azerbaycan Dostluk Gurubu Başkanı Şamil Ayrım" Türkiye Azerbaycan Kardeşliği asırlara dayanmaktadır. Biz iki devlet bir milletin evlatlarıyız. Türkiye Azerbaycan dayanışması bu gün olduğu gibi gelecekte de güçlenerek devam edecektir. Karabağ Azerbaycan toprağıdır bir gün mutlaka geri alınacaktır" dedi.

Diğer konuşmacılar tarafından da 1918’de Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun, şarkın ilk halk cumhuriyeti olan Azerbaycan'ın önemi vurgulandı.