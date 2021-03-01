NÜKLEER ENERJİ ALANINDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 43 TÜRK UZMAN YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARINI ALDI

ASLI M. SARI

İZMİR

Mezuniyet törenine Türkiye, Vietnam ve Bangladeş’ten mezunların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Personel Yönetimi Departmanı Eğitim Programları Müdürü Valery Karezin ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Andrey Pavlyuk katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için uzman yetiştirme programı kapsamında nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü dönem Türk mezunlarını şu sözlerle kutladı:

''Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli unsurlarından biri de Akkuyu NGS’dir. Bu proje kapsamında Türkiye’den birçok öğrencimiz MEPHI Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde eğitim görmektedir. Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşen mezuniyet törenine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nükleer enerji alanında Rusya’da aldıkları üst düzey eğitim sayesinde MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde öğrenim gören Türk öğrencileri, Akkuyu NGS projesinde yer alarak ileride Türk-Rus ilişkilerinin önemli dostluk köprüleri olacaklar. Öğrenim sürecinde elde ettikleri başarıyı takdir ediyor ve tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Rektör olmak üzere üniversitenin tüm öğretim üyelerine ve çalışanlarına öğrencilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkürlerimi sunmak isterim. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, ileriki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere de, genç mühendisleri şöyle tebrik etti:

“Bugüne kadar, Akkuyu NGS projesinin yerine getirilmesi yolunda birçok önemli aşamaların üstesinden geldik. Nükleer güç santralinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Sizler yıllar önce Türkiye’de nükleer enerjinin geleceğine inandınız ve bilmediğiniz bir rotaya yelken açarak, vatanınızdan uzakta uzun ve zorlu bir eğitime başlamaya cesaret ettiniz. Bugün de bu cesaretinizin ve emeklerinizin karşılığını alma zamanı geldi. Tüm genç uzmanlarımızı Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına içtenlikle tebrik ediyorum. Sizler de önceki yıllarda mezun olan meslektaşlarınız gibi, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'de çalışmaya başlayacak ve Türkiye’de nükleer sektörün öncüleri olacaksınız. Bu önemli projenin bir parçası olacağınız için gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta öğretmenleriniz, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çalışanları, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği ile, size inanan ve destek veren ailelerinizi ve eğitim alabilmeniz için çaba gösteren herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Andrey Pavlyuk ise, Türk öğrencilere hitaben şunları söyledi:

“Bugün nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü dönem genç Türk mezunlarının yükseköğretim diplomalarını almaları şirketimiz için özellikle önemlidir. İleride kendi ülkenizde dünyanın en ileri teknoloji endüstrilerinden birini geliştireceksiniz. Başarınız, Türkiye'nin gelişmiş Rus teknolojileri deneyimini ne kadar dinamik bir şekilde benimseyeceğini ve nükleer enerji alanındaki kendi gelişmelerinin temelini ne kadar hızlı oluşturacağını belirleyecektir. Deneyimli yöneticilerinizden ve akıl hocalarınızdan çok daha fazlasını öğreneceğinize eminim. Artık siz onlarla birlikte, çevre dostu ve güvenli elektrik üretimi projelerinin yerine getirilmesine aktif olarak katılacaksınız.”

Diplomalarını alarak öğretmenlerine minnettarlıklarını sunan Türk mezunlar, yaşadıklarını ve duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

Hande Nur Yakar: “2014'te Rusya'ya geldim ve hemen Obninsk şehrindeki hazırlık fakültesinde Rusça öğrenmeye başladım. Orada 1 yıl okudum, ardından Moskova'ya taşındım. Uzman derecesini almak üzere MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin Moskova kampüsünde 5.5 yıl okudum. Üniversitede dersler deneyimli öğretmenler tarafından veriliyordu. Pratik ve laboratuvar dersleri ise profesyonel olarak gelişmemizi sağladı. Nükleer santrallerin ana ekipmanları hakkında birçok yararlı bilgi öğrendiğimiz Volgodonsk'taki staj programımızı özellikle hatırlıyorum. Dahası, ''Atommash'' fabrikasında bu tür ekipmanların üretim sürecini kendi gözlerimle görmüş oldum. Benim için çok faydalı bir deneyim oldu. MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nde bu kadar iyi bir eğitim aldığım için mutluyum. Burada okurken birçok unutulmaz deneyim kazandım ve şimdi Akkuyu NGS'de uzman olarak çalışmak üzere Türkiye'ye dönüyorum. MEPhI ve ikinci vatanım haline gelen Rusya ile iletişim halinde kalmayı çok isterim. Üniversitemize, Dekanlığa ve özellikle Otomasyon Bölümü çalışanlarına her şey için çok teşekkür ederim!"

Osman Ak: “MEPhI'de fizik mühendisliğini okumak üzere Rusya'ya geldim ve şimdi de mezun olduktan sonra Akkuyu NGS'de uzman olarak çalışacağım. Altı buçuk yıllık eğitimin ardından artık bizim için harika öğrenci yılları sona eriyor. Tüm mezunlar adına, Dekanlığımıza, bölümümüze ve bizde bilgi merakını geliştiren tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca sınıf arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için ve birlikte güzel yıllar geçirdiğimiz için teşekkür etmek istiyorum. Rusya'yı ve üniversitemi her zaman özleyerek hatırlayacağım.”

Denizhan Kotan: “Türkiye'den Rusya'ya 6.5 yıl önce geldim. Burada, Obninsk Atom Enerjisi Enstitüsü’nde bir yıl boyunca Rusça eğitimi aldık. Tabi ki ilk başta, dili ve kültürü bilmediğimiz için öğreni̇m görmek bize zor geliyordu, ama sonunda başarılı bir şekilde adapte olduk. Akabinde Moskova'da 4 yıl okudum, eğitim süreci çok ilginçti. Dördüncü sınıftayken bir uzmanlık dalını seçmem gerektiğinde, ben ve diğer 17 sınıf arkadaşım NGS işletme personeli hazırlama dalını seçtik ve zaten kendimizi evdeymiş gibi hissettiğimiz Obninsk şehrine geri döndük. Uzmanlık dersleri zordu ama çaba gösteriyorduk, çok okuyorduk ve bu yıl üniversiteden mezun olduk. Çok mutluyuz. Obninsk Atom Enerjisi Enstitüsü ve MEPhI'deki öğretmenlerimize çok minnettarız, size çok teşekkür ederiz!

Bu yıl 43 Türk öğrenci MEPhI'den mezun oldu. 18'i üniversitenin Obninsk şubesi olan Atom Enerjisi Enstitüsü'nde, (IATE) 25'i ise MEPhI Moskova merkez kampüsünde eğitim aldı. Mezunlar, "Nükleer enerji santralleri: tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalında diploma almaya hak kazandı. Öğrenciler, nükleer santrallerin tasarımı ve işletilmesi, nükleer santrallerin radyasyon güvenliği, nükleer santrallerin izleme ve kontrol sistemleri olmak üzere üç uzmanlık dalında öğrenim gördü. Genç uzmanlar memleketine döndüklerinde, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'den iş teklifleri alacak ve kısa zaman sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer santralinin şantiyesinde çalışmaya başlayacak.