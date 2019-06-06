Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
247.858
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3363
EURO
6.5566
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin...

Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL

Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz Yamansaz su kaynaklarında yaygın olan nilüferleri koparmanın cezası 40 bin 913 TL. Koruma alanlarındaki çiçekleri koparmanın cezası ise iki katı olarak belirlendi.

Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL

Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz Yamansaz su kaynaklarında yaygın olan nilüferleri koparmanın cezası 40 bin 913 TL. Koruma alanlarındaki çiçekleri koparmanın cezası ise iki katı olarak belirlendi.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:29
6 Okunma
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL

ANTALYA - Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, aynı zamanda ciddi tehdit altında. Yetiştiği doğal ortamından kopartılarak bazı otellerin süs havuzlarında kullanılmak üzere satıldığı ve yine bazı vatandaşların evlerinde yetiştirmek için kopardığı belirlenen nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor.

KORUMA ALANINDA KOPARMANIN CEZASI 81 BİN TL

2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 40 bin 913 TL idari para cezası verilecek. Çiçeğin kopartıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına, yani 81 bin 826 TL'ye yükselecek.

Antalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Fikret Çıtırgı, Kurşunlu Şelalesi'nin milli park alanı olduğuna da işaret ederek, "Ana şelalenin aşağı kısımlarında 7 adet küçük şelalecik ve kafeteryadan sonraki kısımlarda nilüfer çiçeklerini görmek mümkün. Ziyaretçilerimiz, mayıs ayı sonlarından haziranın ilk haftalarına kadar nilüferlerin fotoğrafını çekebiliyor" dedi.

Nilüferlerin koruma altındaki özel bitkilerden olduğunu söyleyen Çıtırgı, kafeteryadan sonraki yaklaşık 3 kilometrede nehir boyunca nilüfer bulunduğunu kaydetti. Bazı vatandaşların onları koparıp götürmek istediğini aktaran Çıtırgı, "Biz elimizden geldiği kadar bu alanı koruma altında tutuyoruz. Buradan vatandaşlarımızı uyarmak da isterim, maalesef nesli tükenen bitkiler içerisindeki bu bitkiyi korumak adına koparmamalarında fayda var. Korumamız gerekiyor" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NilüferAntalyaCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SMA'lı Haktan'a yardımseverler çifte bayram yaşattı
SMA'lı Haktan'a yardımseverler çifte bayram yaşattı
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu
Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı
Bekçi Bekir 20 bin iftariyelik dağıttı
Tabuları yıkan lezzet!
Tabuları yıkan lezzet!
Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı
Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
THY'den yolcularına önemli uyarı
THY'den yolcularına önemli uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans