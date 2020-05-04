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NİLÜFER CENNETİ: ACARLAR LONGOZU

Can gezikolikler, sevgili dostlar; hepinize kucak dolusu selamlar. Yazılarımızı Facebook ve Instagram üzerinden DR. MURAT AK SEYAHAT sayfamıza beğeni yaparak takip edebilir, aynı isimli Facebook grubumuza da katılabilirsiniz.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:58
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NİLÜFER CENNETİ: ACARLAR LONGOZU

Sizlere göz kırpan yemyeşil ağaçların, nefesinize dolan oksijen dolu havanın, kulağınıza birbirinden güzel melodiler fısıldayan kuş seslerinin yanında, büyüleyici görünümüyle baş döndüren nilüferler de bu eşsiz yolculukta sizlere eşlik edecek. İrili ufaklı çok sayıda nilüferi, sayısız sıra dışı güzelliği seyredebileceğiniz ve kadrajınıza alabileceğiniz Acarlar longozu, belleğinizde ve ruhunuzda unutulmaz anılar bırakacak.

 

SAKARYA İLİMİZDE KARASU VE KAYNARCA ARASINDA

Ülkemizin nadide güzelliklerinden biri olan Acarlar Longozu, Sakarya ilimiz sınırları içerisinde bulunuyor. Karasu ve Kaynarca ilçelerinin arasında yer alan longoza ulaşım son derece kolay.  Adapazarı’na yaklaşık 50 km, Karasu ilçe merkezine ise yaklaşık 27 km mesafede bulunuyor. 

 

TEK PARÇA OLARAK ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK LONGOZU

Acarlar Longozu, kapladığı alan bakımından ülkemizin en büyük longozu (su basar ormanı) özelliğine sahip. Toplam uzunluğu yaklaşık 8 km olan longozun genişliği ise yer yer 250 – 1250 metre arasında değişiyor.

 

EKO-TURİZMİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Acarlar Longozu, bozulmamış doğal yapısı ve bünyesinde barındırdığı zengin endemik canlı yapısıyla ülkemizin en önemli eko-turizm merkezlerinden biri. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere yakın olmasının da avantajıyla Acarlar Longozu, her yıl binlerce doğa ve fotoğraf tutkunu misafirini ağırlıyor.

TAM BİR NİLÜFER CENNETİ

Acarlar Longozu, sıradışı bir güzellik olan nilüferlerle kaplanmış adeta. O kadar muhteşem bir manzara ki gördüğünüzde hayran olmamak mümkün değil. Doğa ve manzara tutkunları için keyfine doyum olmayacak bu enstantaneler sizleri alıp bambaşka diyarlara götürecek.

 

LONGOZ BİR KIYI SET GÖLÜ

Acarlar Longozu, Sakarya Nehri’nin yaklaşık olarak 6 km. batısında bulunuyor. Fazla sularını Okçu Deresi vasıtasıyla Sakarya Nehri’ne boşaltan longoz, yapı itibariyle bir kıyı set gölü. Ülkemizde sayılı su basar ormanlarından biri olan Acarlar Longozu, 1998 yılında alınan son derece yerinde bir karar ile 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiş.

 

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Oldukça önemli bir ekosistemi bünyesinde barındıran Acarlar Longozu bu özelliğiyle göçmen kuşlar için de vazgeçilmez bir sulak alan. Kuşların üreme, kışlama ve beslenme amaçlı olarak kullandıkları longoz, çok sayıda canlı türü için de ev sahipliği yapıyor. Yayın, sazan, kızılkanat balıkları bunlardan birkaçı. Bölgede kayın, karaağaç, kızılağaç ve dişbudak ağaçları da yaygın olarak görülmektedir.

SU MENEKŞESİ SADECE BURADA

Latince ismi Hottonia palustris olan su menekşesi, ülkemizde sadece Acarlar Longozu’nda bulunmaktadır. Yine benzer şekilde göl lalesi gibi çok nadir görülen bir bitki de Acarlar Longozu’nda görülebilmektedir. Bir dönem ülkemizde sıklıkla görülen çocuk felci hastalığının tedavisinde de kullanılan göl soğanı da longoz bölgesinde yetişmekte ve civarda yaşayan köylüler tarafından ticareti yapılmaktadır.

 

ACARLAR LONGOZU’NA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir cennet köşesinde buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve romantizmin, huzurun, mutluluğun ve sakinliğin hazzını yaşamak üzere Nilüfer cenneti Acarlar Longozu’na yelken açın, hep seyahatte kalın…

 

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