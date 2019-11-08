NG HOTELS’DE ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

İSTANBUL- ‘İyi Hisset!” mottosuyla keyifli tatilin adresi olan NG Hotels, sağlıklı yaşam konseptini birleştirdiği hizmet anlayışıyla ve çocuklara özel olan hizmetleriyle fark yaratıyor. Ailenizle birlikte huzurlu ve eğlenceli bir tatil geçirmek isteyenler 15 – 23 Kasım tarihlerinde geçerli olan “1. Yarıyıl Fırsatı” paketinden yararlanabilirler. Online rezervasyonlarda ise yüzde 10 indirimin geçerli olduğu pakette 6 taksit fırsatı da sunuluyor.

Sapanca’da Çocuklar Çok Eğleniyor

Çocukların isteklerini, keyifli vakit geçirmelerini ve güvenliğini hassas bir şekilde önemseyen NG Sapanca, küçük konukları için unutamayacakları anılar vaad ediyor. Play Station, Wii, XBOX oyunlarının yanı sıra bahçedeki tavşan evi ziyareti, çiçek dikimi, sinema izleme, yüz boyama, mini disco ve çocuklara yönelik sanat etkinliklerinden oluşan keyifli bir tatilin kapılarını açıyor.

NG Afyon’da Çocuklara Özel Bir Dünya

Afyonkarahisar’ın huzurlu atmosferinde keyiflenecek küçük misafirler için dört dörtlük bir eğlence hizmeti sunan NG Afyon sizleri bekliyor. Çocukların özgürce oynayabileceği mini kulüp etkinlikleri, mini disco, beyin gelişimini sağlayan dev satranç ve PlayStation oyunlarıyla eğlenebileceği imkanları sunan NG Afyon, çocuklara özel kapalı havuzuyla da havuz keyfini kışa taşıyor.

ELİF HAYVALI