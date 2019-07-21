Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Son Dakika
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı. İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizi'ne açılan gemiye sahil güvenlik botları eşlik etti.

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı. İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizi'ne açılan gemiye sahil güvenlik botları eşlik etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:57
9 Okunma
NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

İSTANBUL,(DHA)

'SEA BREEZE 2019' TATBİKATINA KATILDI

NATO'ya bağlı Kanada Donanması'nın savaş gemisi FFH 333 borda numaralı HMCS Toronto adlı Halifax sınıfı firkateyn geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmişti. Savaş gemisi Karadeniz'de 'Sea Breeze 2019 ' adlı deniz tatbikatına katıldı. Firkateyn 19 gün sonra bugün  saat 15:00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. 

GÜVERTEDEKİ ÇOK SAYIDA ASKER BOĞAZI SEYRETTİ 

Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Baltalimanı sahil açıklarına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlendi. Bazı askerlerin kıyının fotoğrafını çekerken, bazı askerlerde Boğaz ile birlikte kendi fotoğraflarını çektirdi. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOSavaş Gemisiönce VatanKaradenizMarmaraSahil Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değişim ile Gençleş! 
Değişim ile Gençleş! 
Didim'de deniz dibinden halı çıktı
Didim'de deniz dibinden halı çıktı
Kuşadası'na yerli ve yabancı turist akını
Kuşadası'na yerli ve yabancı turist akını
Bir can daha aldı! Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Bir can daha aldı! Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Bakan Kasapoğlu’ndan yüzme müjdesi 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz”
Bakan Kasapoğlu’ndan yüzme müjdesi 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz”
AFAD'dan 'Düzce' açıklaması
AFAD'dan 'Düzce' açıklaması
Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi
Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi
D-100'de korkunç kaza! Temizlik işçileri ölümden döndü
D-100'de korkunç kaza! Temizlik işçileri ölümden döndü
Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları
Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans