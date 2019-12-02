Mutlu Cuma’da kadın dayanışması

Mutlu Cuma’da izdiham yaşandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Deniz Butik, Black Friday’i “Mutlu Cuma” ilan etti, çılgın bir indirim kampanyasına imza attı! Tüm ürünleri kadın dernekleri yararına 10-15 liraya satışa sunan Deniz Butik’in Maltepe mağazasında yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı. Kimsenin zarar görmemesi için satışları durdurmak zorunda kalan Deniz Butik, kampanyaya Denizbutik.com üzerinden devam edecek.

Tüm dünyada alışverişlerde indirim günü olarak bilinen “Black Friday” (Kara Cuma) için Deniz Butik anlamlı bir kampanya hazırladı. Sitenin kurucusu Deniz Topçuoğlu, 29 Kasım Cuma gününü “Mutlu Cuma” ilan ettiklerini ve o gün yapılacak alışverişlerden elde edecekleri tüm geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile kadın girişimcileri derneklerine bağışlayacaklarını açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Bu anlamlı kampanya kapsamında mağazanın satışa sunduğu ürünlerin fiyatları 10-15 liraya kadar düşürüldü. Ve 29 Kasım sabahı markanın Maltepe’deki mağazasının önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabahın çok erken saatlerinde mağazanın önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, heyecanla kapıların açılmasını bekledi. Kapılar açıldığında ise yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri, kalabalıkta hiç kimsenin yaralanmaması için satışları durdurmak zorunda kaldı. Çılgın kampanya, Denizbutik.com sitesi üzerinden devam edecek. Satışlardan elde edilecek gelir, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile kadın girişimcileri derneklerine bağışlanacak.