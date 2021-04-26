MUTENÂ AYLIK KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ

ASLI M. SARI

İZMİR

Ulusal alanda evrensel bir bakış açısı vizyonunda topluma fayda sağlayabilen ve okurların sorgulayıcı yeteneğini arttırmak gayesiyle farkındalık sağlayabilen çalışmaların bir arada toplandığı dergidir.

Edebiyat türlerinin yanı sıra kültürel ve sanat alanlarında çeşitli konuları işleyip zengin içerik oluşumuyla topluma hizmet etmek misyonunu ilke edinen Mutenâ Dergisi, bu ay kapakta değerli yazar Cezmi Ersöz ve gazetemizin değerli yazarı Aslı Mercan Sarı’yı arka kapak konuğu etti. Mutenâ Dergisi değerli kalemlerin çalışmalarıyla 6. sayısı raflarda okurlarıyla buluştu.