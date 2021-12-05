Mustafa Kemal Çiçek’ten saçlara özel formül

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Mustafa Kemal Çiçek: Öncelikle protez saç uygulanırken tüm ürünlerin kişiye özel kullanılması gerekiyor.

Deri hastalıklarında cildin iyileşmesi için hava ile teması çok önemlidir.

Hastalığın oluşmaması için saç protezi ara bakımlarında deri gözeneklerinin özel bir ilaç ile temizlenmesi gerekir.

Kullanılan ürünlerin tamamen ithal ve asla Nalbur ürünleri olmamalıdır.

Son olarak en önemli konulardan biri saç protezi kullananlar en geç iki kez şampuan yapmak üzere gün aşırı yıkanmalılar. Her gün yıkanması asla zarar değildir.

Pandeminin devam ettiği şu günlerde, protez saç bakımı için alınan odalarda sadece bir kişiye bakım yapıldığı için virüs bulaş riskide azalmaktadır.