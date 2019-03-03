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Müslüm Gürses anıldı

Müslüm Gürses kabri başında anıldı

Müslüm Gürses anıldı

Müslüm Gürses kabri başında anıldı

03 Mart 2019 Pazar 17:43
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Müslüm Gürses anıldı

İSTANBUL, (DHA) 

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ıncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 6'ıncı yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki  kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları dualar etti,  Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.

MUHTEREM NUR: BİZ BURADA HEP BERABER BİR AİLEYİZ

Anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık, bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ıncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile… Belki yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ olsunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum" dedi.

HAKAN TAŞIYAN: O GÜZEL BİR BAHÇEDE ÇİÇEK BAHÇESİNDE

Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise, " Nur içinde yatsın ağabeyimiz. Kardeşlerimizin gönlü var olsun. Baba da nur içinde zaten yatıyor. Onun yeri belli zaten. Biz biliyoruz nerede olduğunu. O güzel bir bahçede çiçek bahçesinde" dedi.

ŞAHİN KENDİRCİ: MÜSLÜM BABANIN YOLUNDA YÜRÜYORUM

Müslüm Gürses'in yaşam hikayesini anlatan filmde Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ise "Keşke yaşasaydı da onun gençliğini oynadığımı görseydi. Sadece tek kelime olarak 'Aferin evlat' derdi bana. Bence böyle efsanelerin değerini bilelim. Ben de Müslüm Babamın yolunda yürüyorum, izinde yürüyorum" dedi. 

"MÜSLÜM BABAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Mehmet Işık da "Çok üzgünüz Müslüm Babayı çok severdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesi şunu bilsin ki Müslüm Baba ölmedi kalbimizde yaşıyor. Biz yaşadıkça Müslüm Babayı yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Müslüm Gürses'in kabri başında yapılan anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Müslüm GürsesKabir
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