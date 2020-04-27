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Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli

Muş'un simgesi kırmızı laleler ile Muş Ovası, bahar aylarında kırmızıya büründü. Nisan ayının sonlarına doğru açan ve 15 gün canlı kalan kırmızı laleler, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek.

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:02
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Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli

MUŞ - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş laleleri, açtı. Havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda açan laleler, her yeri kırmızıya bürüdü. Kırmızı laleler, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. Canlılığı yaklaşık 15 gün olan Muş laleleri, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek.

BERCE Alparslan Tarım İşletmesi'nin güvenlik şefi Salih Ongür, lalelerin, halkın ziyaretine koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muş LaleleriZiyaretKoronavirüs
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