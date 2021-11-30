Murat Kekilli Denizli'de SMA hastaları için sahne aldı

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Denizli’de Yatağan Gönül Birliği Platformu ve Hacıkurtlar Derneği tarafından organize edilen SMA Farkındalık Gecesi’nde ünlü sanatçı Murat Kekilli, sahne aldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gecede SMA hastası çocuklar için yaklaşık 100 bin liralık yardım toplandı.

Denizli’de Yatağan Gönül Birliği Platformu ve Hacıkurtlar Derneği tarafından SMA Farkındalık Gecesi düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gecede ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne aldı. Salonun büyük çoğunluğunun dolduğu gecede açık arttırma ile Yatağan Palası ve akülü çocuk arabası satıldı. Yatağan Palasını 20 bin lira ile Öz Silahtaroğlu Şirketler Grubu Başkanı Bülent Özcan Özsilahtaroğlu alırken, akülü çocuk arabasını açık arttırma ile Denizli Yörükler Derneği İl Beyi Ali Şimşek tarafından alındı.

KEKİLLİ ÜCRETSİZ SAHNE ALDI

Açık arttırmada toplanan 26 bin lira SMA hastası Sare bebeğe bağışlanırken, Murat Kekilli’nin konseri ücretsiz verdiği öğrenildi. Organizasyon komitesi gecenin tüm giderlerini karşılarken, açık arttırma ve davetiye bedelleriyle toplamda 100 bin liralık bir yardım toplandığını belirtildi. Gecede Murat Kekilli, muhteşem performansıyla geceye katılanları coşturdu.