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Murat Boz iki dakikada “Yemek Hazır” dedi

Yayla, sağlıklı beslenmek isteyen ancak yemek yapmak için geniş vakti olmayanlar için hazırladığı ev yapımı tadında Yemek Hazır ürünlerini Murat Boz ile tanıtmaya devam ediyor.

27 Ekim 2020 Salı 19:53
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Murat Boz iki dakikada “Yemek Hazır” dedi

İSTANBUL- Ev yemeklerinden oluşan ve iki dakikada hazırlanabilen Yemek Hazır ürünleri, yoğun hayat temposunda sağlıklı çözümlere pratik bir şekilde ulaşmak isteyenler için kurtarıcı nitelikte. Tüketicilerin ürünlere marketlerden kolaylıkla ulaşabileceğini anlatan reklam filmi özellikle çalışan kitleyi hedefliyor.

Serinin ikincisi olan film bir markette geçiyor. Reyondan ‘Yemek Hazır’ ürünü alan Murat Boz ile çarpışan bir iş kadınının çarpışma sonucunda Murat Boz ile değil ‘Yemek Hazır’ ürünleriyle tanışması ele alınıyor. Being Çözüm imzası taşıyan esprili reklam filminin yapımcılığını Organic Films üstlenirken yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat BozYemek HazırSağlıklı çözümlerEv YapımıYaylaElif HayvalıReklam Filmi
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