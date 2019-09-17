Muhteşem manzara eşliğinde 12 dakikada 2 bin 365 metreye yolculuk 

ANTALYA, (DHA)

Antalya'ya gelen turistler, 2007 yılında hizmete giren teleferik ile Tahtalı Dağı'nı keşfediyor. Turistler, 12 dakikada deniz seviyesinden 2 bin 365 metreye ulaşıyor. Teleferikle gerçekleşen yolculuk süresince Phaselis, Olympos Antik Kenti, Üç Adalar'ın yanı sıra Antalya ve Kemer'in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalanıyor. Sedir ve çam ağaçlarının üzerinden geçen teleferiğin manzarası nefes kesiyor. Turistler yolculuk süresince video kaydı yapıp, hatıra fotoğrafı çekiyor.

Yaz aylarında serinliğin fark edilir derecede olduğu zirve, kış aylarında da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanıyor. Bilet fiyatları ise gün doğumu ve gün batımı turlarında değişkenlik gösteriyor. Standart gün içinde çift yönlü (çıkış-iniş) 33 Euro, 7- 12 yaş 16.5 Euro iken, tek yön yetişkin 22 Euro, 7- 12 yaş ise 11 Euro olarak fiyatlandırılıyor. Zirveye çıkarak gün doğumu manzarasının tadını çıkarmak isteyen yetişkinler 40 Euro, 7- 12 yaş çocuklar için de 20 Euro ödeniyor. Gün batımı turları da yetişkinlere 51 Euro, 7- 12 yaş 25.5 Euro, 0-6 yaş çocuklar için ise 9 Euro olarak belirlendi. Yerli misafirler için bilet fiyatı ise 85 TL.

'BİR GÜNDE 3 BİN KİŞİYİ ZİRVEYE TAŞIYORUZ'

Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, 2018 yılını 306 bin ziyaretçi sayısıyla tamamladıklarını, 2019 yıl sonu hedeflerinin 330 bin ziyaretçi olduğunu söyledi. Haydar Gümrükçü, "13 Eylül itibarıyla 260 bin 854 kişiyi zirveye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksek sezonda günlük ortalama 2 ila 3 bin kişi arasında zirveye turist çıkarttık. 12 Eylül'ü ele alırsak 2 bin 14 kişi zirveye çıkmış. Eylül ayından sonra bu rakamlar yavaş yavaş düşecek. Fakat zirvenin popülaritesi kış aylarında da devam ediyor. Bu kez kar ve kış manzarasına kapı aralıyoruz" dedi.

Zirvede manzara izlemenin dışında farklı etkinlikler yapılabileceğini de hatırlatan Gümrükçü, "Yamaç paraşütü atlayışları, zirvenin manzarası kadar ilgi görüyor. Gün içinde yüzlerce turist, zirveden sıfır noktasına atlayış gerçekleştiriyor. Gökyüzünde süzülen paraşütleri izlemek de başka bir güzellik" diye konuştu.