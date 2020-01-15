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Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi

Gaziantep'te kalp damarları ters ve kalbi delik olarak dünyaya gelen Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile getirildiği Konya’da ameliyata alındı. Bebek, 1 saat 40 dakika kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi

Gaziantep'te kalp damarları ters ve kalbi delik olarak dünyaya gelen Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile getirildiği Konya’da ameliyata alındı. Bebek, 1 saat 40 dakika kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:57
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Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Gamze ve Hilmi Gilgil çiftinin geçen hafta Cumartesi günü sezaryen ameliyatla dünyaya gelen bebekleri Muhammet İsmail, doğuştan kalp damarları ters ve kalbi delik olarak doğdu. Zamana karşı yarış başlatılan Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile Konya'ya getirilerek Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir ameliyat geçiren minik bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, "Muhammet bebek Gaziantep'te doğdu. Doğuştan damarları kalpten çıkıyordu. Vücuttan gelen kanı akciğere götüren damar, kalbin sağ tarafından değil, sol tarafından çıkıyordu. Akciğerden temizlenip kalbe gelen kanı da vücuda dağıtması gereken aort damarı soldan değil, sağdan çıkıyordu. Dolayısıyla vücuttan gelen kirli kan tekrar vücuda gidiyordu, akciğerden gelen temiz kan tekrar akciğere gidiyordu. Doğduğu gün bize geldi. Kalbinde delik vardı, o deliği kapattık. Damarlarını normal olması gerektiği gibi ameliyatla düzelttik. Ameliyat sırasında 100 dakika kalp durduruldu. O süre içerisinde onarımımızı yaptık. Ameliyat sonrası uyum evresinde. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İlaç tedavisi ile desteklerini yapıyoruz" dedi. 

DHA

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