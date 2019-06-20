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Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur minibüsü önündeki TIR'a çarptı. Kazada 15'i İngiliz turist 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur minibüsü önündeki TIR'a çarptı. Kazada 15'i İngiliz turist 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:14
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Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı

MUĞLAKaza, saat 08.00 sıralarında Marmaris- Muğla Karayolu'nun 17'nci kilometresindeki Taşhan Mevkisi'nde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 SA 239 plakalı TIR, iddiaya göre, sağa sinyal vererek, bir toptancı firmasının bahçesine girmek için manevra yaptı. Bu sırada arkasından gelen Murat Kaya'nın kullandığı 33 PJ 403 plakalı tur minibüsü, TIR'ın kupa kısmına çarptı. Kazada Marmaris'ten Dalaman'a giden 15 İngiliz turist ile tur rehberi ve minibüs şoförü Kaya, yaralandı.

Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun personeli kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayakta yapılan tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi.  Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKazaMarmarisTuristYaralı
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