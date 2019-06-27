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MİNİKLERE KONFORLU BİR YUVA

Yeni doğan bebekler, yaşamlarının ilk anlarında ortalama günde 16 - 20 saat uyuyor. Bu dönemlerde onlar için rahat ve huzurlu bir ortam sağlamak oldukça önemli. %100 dost canlısı Danimarka markası Done by Deer, bebek yuvasının miniklere bu süreçte sağladığı 4 faydayı sıralıyor.

MİNİKLERE KONFORLU BİR YUVA

Yeni doğan bebekler, yaşamlarının ilk anlarında ortalama günde 16 - 20 saat uyuyor. Bu dönemlerde onlar için rahat ve huzurlu bir ortam sağlamak oldukça önemli. %100 dost canlısı Danimarka markası Done by Deer, bebek yuvasının miniklere bu süreçte sağladığı 4 faydayı sıralıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:45
11 Okunma
MİNİKLERE KONFORLU BİR YUVA

İSTANBUL- Anne karnında çok kısıtlı bir alanda yuva hissi yaşayan ve yaşamlarının ilk anlarında ortalama günde 16 - 20 saat uyuyan bebekler, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren rahat, sıcak ve huzurlu hissetmeli. Bebek yuvası, miniklerin anne karnından yatağa ya da kundağa geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu güven hissini sağlamakla beraber miniğin ilk uykusu ve oyun zamanı için de mükemmel bir seçenek oluyor. %100 dost canlısı Danimarka markası Done by Deer,bebek yuvasının miniklere sağladığı 4 faydayı sıralıyor.

1. Bebek yuvası, bebeğinizin ilk uykusuna anne karnında gibi kolay ve rahat dalmasını sağlıyor.

2. Miniklerin kendilerine özel bir alan oluşturmasını sağlayarak kendi yatağında uyumayı öğrenme aşamasında büyük kolaylık sunuyor.

3. Yanınızda kolayca taşıyarak, nerede olursanız olun bebeğinize bildiği huzurlu ve güvenli bir ortamda olduğunu hissettirmenizi mümkün kılıyor.

4. Cozy Nest, farklı bir görünüm elde etmek isteyen ebeveynlere, iç-dış şekilde kullanma ve boyutunu ayarlama imkanı veriyor.

Yüzünüze gülümseme getiren ürünlerin tasarımından, tedarikçileri, iş ortakları ve çalışanları ile uyumlu bir çalışma ortamı yaratılmasına kadar tamamen dostane bir tavır takınan marka sevimli cozy nesti ile bebeğiniz için güvenli bir alan yaratabilirsiniz.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 27.06.2019 05:28
Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıBebek YuvasıDanimarka Markası Done By DeerSaat UyuyorYeni Doğan Bebekler
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