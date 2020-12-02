‘MİMOZALI KADIN’ ENLİ YOKUŞTA RESMEDİLDİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Beyoğlu Belediyesi’nin sokaklarını güzelleştirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında Enli Yokuşu’na resmedilen Osman Hamdi Bey’in ‘Mimozalı Kadın’ eseri tamamlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ve eski mezunları yaklaşık bir buçuk ay önce Kılıç Ali Paşa Mahallesi’ndeki Enli Yokuşu’nda başladıkları Mimozalı Kadın eserini yokuştaki merdivenlere resmetti. Çizimi tamamlanan merdivenin kullanıma açılması dolayısıyla düzenlenen törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu ve çok sayıda sanatçıyla proje üzerinde çalışanlar katıldı. 25 üniversite ile işbirliği içinde bu tarz çalışmaların devam edeceği açıklandı.