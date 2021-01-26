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Mezar taşları da 'karekod'landı

Pandemi sürecinde bankacılık hizmetlerinden alışverişe hayatın birçok alanında kullanımı yaygınlaşan ‘karekod’ sistemi, mezar taşlarında da yerini aldı. Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin özgeçmişi, videosu, fotoğrafları, şiir, dua gibi yazı ve görselleri ekranda izleme kolaylığı sağlayan mezar taşındaki karekod sistemini yaptıranların sayısında son günlerde artış oldu.

26 Ocak 2021 Salı 09:57
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Mezar taşları da 'karekod'landı

Gelişen teknoloji ile bankacılık işlemlerinden alışverişe günlük yaşamda sıkça kullanılan karekod uygulaması, mezar taşlarında da yaygınlaşmaya başladı. Pandemi döneminde karekod sisteminin bilinirliğinin artmasını fırsata dönüştüren Antalya'da kabir bakım ve mezar yapımı firması sahibi Mehmet Çetin, 5 yıl önce müşterilerine sunduğu karekodlu mezar taşı hizmetini yeniden başlattı. O dönem bilinmemesinden dolayı ilgi görmeyen karekod sistemli mezar taşı, pandemi döneminde Çetin'in müşterileri tarafından beğenildi.

VEFAT EDEN KİŞİYLE ANILAR CEP TELEFONUNDA

Kabir ziyaretinde teknolojinin imkanlarını kullanarak yakınlarının akıllı telefondan vefat eden kişinin güzel anılarını izleyip, yeniden hatırlamasını sağlayan 'karekodlu mezar' talebinde artış yaşandığını belirten Çetin, son günlerde siparişlere yetişemiyor. Mezar taşına yerleştirilen karekod sistemi, cep telefonuyla tarama yapıldıktan birkaç saniye sonra vefat eden kişinin kişisel bilgilerini ekrana taşıyor. Mezarı ziyaret edenler karekod sistemiyle yakınının öz geçmişi, soyağacı, fotoğrafları, video görüntülerini kolaylıkla cep telefonundan izleyip, hatıralarını canlandırıyor. İsteğe göre karekod sistemindeki kişisel sayfada dualar de yer alıyor. Vefat eden kişinin yakınının paylaşmak istediği bilgilere, telefonunda karekod uygulaması bulunan herkes ulaşabiliyor.

MEZAR TAŞINDA DUA, RESİM, YAZI YERİNE KAREKOD

Pandemiyle karekod uygulamasının kullanımının yaygınlaştığına dikkati çeken Çetin, gelişen teknolojiyle mezar taşlarındaki hikaye, fotoğraf, dua gibi yazıların yerini karekoda bırakmaya başladığını dile getirdi. Mezar taşlarında yer alan yazıların kabir fiyatını artırması nedeniyle karekod sisteminin tercih edildiğini aktaran Çetin, "Pandemi döneminde karekodlu mezar taşı siparişlerinde artış yaşandı. Karekod sistemi önceden fazla bilinmiyordu, ancak pandemi döneminde yoğun olarak her yerde kullanılmaya başlandı. Yakınları vefat eden kişilere karekod sistemi hakkında bilgi verdiğimizde, yapılacak mezar taşında bu uygulamayı kullanmayı tercih etmeye başladılar. Son zamanlarda karekod sistemi ile siparişlerimiz arttı. Karekod sisteminde vefat eden kişinin yakınının izin verdiği merhumun özgeçmişi, videoları, fotoğrafları, hatıraları, eğlenceli anları gibi paylaşımlar yapılabiliyor. Cep telefonuyla karekod sistemi tarandıktan sonra bu bilgiler cep telefonu ekranında yer alır. İsteyenler bu bilgilere ek şiir, dua, aile fotoğrafı ekleyebilir. Bu uygulama mezar taşı yapım maliyetini de azaltıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MezarMezar TaşıKarekod
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