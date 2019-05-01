Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor
Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef...
Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı
Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye...
Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu
Cudi Dağı'nda teröristlere ait el...
Kamyon zulasından 179 kilo esrar çıktı
Kamyon zulasından 179 kilo esrar...

Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı ve serin hava uyarısı yaptı.

Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı ve serin hava uyarısı yaptı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:58
0 Okunma
Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı

İstanbul DHA

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yarın yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra Cumartesi günü öğleden sonra doğu bölgelerden ülkemizi terk etmesi bekleniyor" denildi

Üç büyük kentte beklenen hava durumu şöyle açıklandı:

İstanbul; yarın çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma ve Cumartesi günleri ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ankara; Yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü hafif olmak üzere sağanak yağışlı, Cumartesi günü ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir; Yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi günü ise parçalı zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MetorolojiHavaYağışönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek istiyor
Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek istiyor
Bornova'da taklit ürün depolarına baskın
Bornova'da taklit ürün depolarına baskın
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Çocuklar deniz sezonunu açtı
Çocuklar deniz sezonunu açtı
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
Elazığ Gezisi’nden notlar
Elazığ Gezisi’nden notlar
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans