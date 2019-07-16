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Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!

Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!

Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!

Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!

16 Temmuz 2019 Salı 18:21
11 Okunma
Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gaziantep'in meşhur Birecik patlıcanını denemediyseniz tam mevsimi! Peki Birecik patlıcanının özelliğini biliyor musunuz?

Ziya Şark Sofrası Sirkeci ve Fatih Şubelerinde, her sene Temmuz ayı ile başlayan Eylül'e kadar süren Birecik patlıcanını mevsiminde sizinle buluşturmaya devam ediyor. 

Peki özelliği nedir Birecik patlıcanın?

Öncelikle patlıcanın kabuğu düz ve rengi orta derecede mor renklidir. Patlıcanın et rengi beyazımsı olup çekirdeklilik çok azdır, eti yumuşaktır. Bu özelliğinden dolayı patlıcan kebabında ve diğer patlıcan yemeklerinde tercih edilmektedir. 

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri boyunca uzanan tarım arazilerinde yetiştirilmektedir. Birecik patlıcanı uzun yıllardır bölge halkı tarafından, bölgenin tarım alanları ile evlerin yanındaki bahçelerde yetiştirilmekte ve bölge halkının geçim kaynağını oluşturuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarZiya şark SofrasıBirecikFırat NehriPatlıcanKebap
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