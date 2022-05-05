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Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

05 Mayıs 2022 Perşembe 16:42
Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıktıkları gezi sırasında mağarada mahsur kalan 4 kişi, kurtarıldı.

Mersin-Antalya D-400 kara yolu yakınında Aydıncık ilçesi Yanışlı mevkiinde bulunan Yanışlı Mağarası'nı merak eden 4 arkadaş, gezmek için aşağı indi. Denize sıfır konumda olan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken mağaraya kayalıklardan inen Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse girdikleri bölgede mahsur kaldı. Uzun süre bölgeden çıkamayan 4 gezgin, telefonla 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, mağaranın yukarı kısmında kurdukları sistemle mahsur kalan Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse'yi 2 saatlik çalışma sonunda halatla çekip, kurtardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MağaraMersin
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