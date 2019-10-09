MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

İSTANBUL - Müteveffa Sakibe Nimet Azkıran’ın vasiyeti üzerine Türkiye genelindeki Amatör şairler arasında açılan Özel Ödüllü Şiir Yarışması sonuçlandı.
Yarışmaya Yurt içi ve yurt dışından iki yüz eser katıldı.
Her biri birbirinden güzel eserler arasından, seçici kurul tarafından yapılan seçimde dereceye giren eser sahiplerinin isimleri aşağıdadır.
ÖDÜL TÖRENİ
19 Ekim 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00 – 18.00 arasında İSTANBUL KADIKÖY BOSTANCI MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ 529 KAPI SAYILI YERDE (BOSTANCI TREN İŞSTASYONUNUN TAM KARŞISINDA) ödül töreni yapılacaktır.
Aşağıda adı geçen katılımcı ve ödülünü kazanan şairler belirtilen adreste ödülleri takdim edilecektir.
Belirtilen günde aynı zamanda şiir ve sanat etkinliği de yapılacaktır.
Rezervasyon yapılacağından söz konusu toplantıya katılıp katılamayacağınızı, katılacaksanız kaç kişi ile katılacağınızı en geç üç gün içinde 0 536 316 37 62 numaralı telefona bildirmenizi saygı veönemle rica olunur
NOT: Giriş ve yemek ücretsizdir.
DERECEYE GİRENLER
Dr.İbrahim Necati Günay
Galip Kurdoğlu
Fehim Kuş
Mevlüt Işıldak
Özali Yılmaz
Ayşegül Atalay
Filiz Bulut
Nurdane Uzun
Güniz Gökmenoğlu
Ertuğrul Akbal
Ömer Sayıl
Elif Yavaş
Songül Karsan
Zaide Vapur
Nurcan Tüyel
Figen Sezen
Yasemin Muhtar Afrın
Serpil Kaya
Serhat Peker
Beyan Güzel
Selami Gökçe
Tertip Komitesi Başkanı
Hasan Azkıran
Tel. 0 536 316 37 62
Nuriye Ayten Ecevit {Jüri Başkanı , Edebiyat Öğretmeni}
Nihat İlikcioğlu { Şair, Yazar, Gazeteci ve Jüri
Haber: Nihat İlikcioğlu
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