MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

İSTANBUL - Müteveffa Sakibe Nimet Azkıran’ın vasiyeti üzerine Türkiye genelindeki Amatör şairler arasında açılan Özel Ödüllü Şiir Yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya Yurt içi ve yurt dışından iki yüz eser katıldı.



Her biri birbirinden güzel eserler arasından, seçici kurul tarafından yapılan seçimde dereceye giren eser sahiplerinin isimleri aşağıdadır.



ÖDÜL TÖRENİ

19 Ekim 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00 – 18.00 arasında İSTANBUL KADIKÖY BOSTANCI MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ 529 KAPI SAYILI YERDE (BOSTANCI TREN İŞSTASYONUNUN TAM KARŞISINDA) ödül töreni yapılacaktır.



Aşağıda adı geçen katılımcı ve ödülünü kazanan şairler belirtilen adreste ödülleri takdim edilecektir.

Belirtilen günde aynı zamanda şiir ve sanat etkinliği de yapılacaktır.



Rezervasyon yapılacağından söz konusu toplantıya katılıp katılamayacağınızı, katılacaksanız kaç kişi ile katılacağınızı en geç üç gün içinde 0 536 316 37 62 numaralı telefona bildirmenizi saygı veönemle rica olunur



NOT: Giriş ve yemek ücretsizdir.



DERECEYE GİRENLER



Dr.İbrahim Necati Günay

Galip Kurdoğlu

Fehim Kuş

Mevlüt Işıldak

Özali Yılmaz

Ayşegül Atalay

Filiz Bulut

Nurdane Uzun

Güniz Gökmenoğlu

Ertuğrul Akbal

Ömer Sayıl

Elif Yavaş

Songül Karsan

Zaide Vapur

Nurcan Tüyel

Figen Sezen

Yasemin Muhtar Afrın

Serpil Kaya

Serhat Peker

Beyan Güzel

Selami Gökçe



Tertip Komitesi Başkanı

Hasan Azkıran

Tel. 0 536 316 37 62



Nuriye Ayten Ecevit {Jüri Başkanı , Edebiyat Öğretmeni}

Nihat İlikcioğlu { Şair, Yazar, Gazeteci ve Jüri





Haber: Nihat İlikcioğlu