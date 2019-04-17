Menderes'te 44 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Salı saat 01.38'de gelen bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesi açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. 31'i Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 32 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot durduruldu. 8'i çocuk 8'i kadın toplam 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.



HELİKOPTERDEN TESPİT EDİLDİLER



Aynı gün saat 06.07'de ise Sahil Güvenlik helikopteri Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarında hızla ilerleyen fiber teknede kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, içinde kaçak göçmenler bulunan tekneyi durdurdu.



6'sı Afganistan, 4'ü Kongo ve 2'si Mali uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 2'si çocuk 4'ü kadın 12 kaçak göçmen karaya çıkartıldı.



2 operasyonda yakalanan toplam 44 kaçak göçmen, Özdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.