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Menderes Nehri kıyısında 39 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki Büyük Menderes Nehri kıyısında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Menderes Nehri kıyısında 39 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki Büyük Menderes Nehri kıyısında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 39 kaçak göçmen yakalandı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 13:14
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Menderes Nehri kıyısında 39 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN - Büyük Menderes Nehri'nin deniz ile birleşen bölümünde bu sabah bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrenen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, jandarma karada çalışma yaptı. Nehrin kıyısından lastik bota binmek için hazırlık yapan 13'ü Filistin, 18'i Suriye, 8'i Irak uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Menderes NehriKaçak Göçmen
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