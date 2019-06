Mavi bayraklar göndere çekiliyor

ANTALYA - Dünyada en yaygın kullanılan ve halk nezdinde en çok kabul gören eko-etiket Mavi Bayrak, merkezi Danimarka'da bulunan FEE tarafından, her yıl yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda veriliyor. Türkiye'de ise bu değerlendirmeyi FEE ile işbirliği içerisinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) gerçekleştiriyor. 2019 yılında Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında üçüncü olurken, kent bazında ise Antalya dünyada yine birinci oldu.



İLK MAVİ BAYRAK TÖRENLE GÖNDERE ÇEKİLDİ



Mayıs ayında açıklanan mavi bayraklı plajlar FEE ve TÜRÇEV tarafından yapılan denetimlerin ardından mavi bayraklarını teslim almaya başladı. 2019 yılının ilk mavi bayrakları Kundu'da bulunan IC Green Palace Hotel ve Venezia Palace Hotel'de törenle göndere çekildi. Törenlere Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçe, IC Hotels Genel Koordinatörü Nihat Tümkaya, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Muzaffer Eken, TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, otellerin personelleri ve turistler katıldı.



MAVİ BAYRAK ÖNEMLİ MARKA



Mavi bayrağın önemine vurgu yapan Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, "Bu bayrağı gördüğünde turist ve denizi kullanan kişiler orada güvenli, sağlıklı yüzebileceğini biliyor. Çünkü özellikle Avrupa'da geçerliliği olan güvenilir bir marka. Aksu'da 27 tane 5 yıldızlı işletme, 35 bin yatak kapasitemiz var. Mavi bayraklı işletme sayımız 26. Bu Aksu sınırlarındaki plajlarda gönül rahatlığıyla yüzebilirsiniz anlamına geliyor" dedi.



ULUSLARARASI DENETİM AĞINDA



Bu yıl mavi bayrak ödüllerinin mayıs ayının ilk haftasında açıklandığını belirten TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, çoğunluğu Avrupa'da 50 ülkenin uyguladığı mavi bayrak için ekim-kasım aylarında başvuruların alındığını ve aday değerlendirmeleri yapıldıktan sonra ulusal ve uluslararası jüriye gönderilerek, mayıs ayında da her yıl ödüllerin açıklandığını söyledi. Açıklama sonrası işin bitmediğini belirten Atasoy, “Bayraklar teslim edilmiyor. Denetim prosedürü başlıyor. Antalya'da 2-3 ekip denetimleri gerçekleştiriyor ve plajlar için 33 kriteri yerine getirenlere mavi bayrakları teslim ediyoruz. FEE tarafından Antalya bu yıl uluslararası denetim ağına alındı ve denetimler haberli veya habersiz şekilde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.



ANTALYA BİRİNCİ, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ



Lokman Atasoy, bu yıl Türkiye genelinde 463 plaj, 22 marina ve 15 yatın mavi bayrak ödülü almaya hak kazandığını söyledi. Sonucun başarılı ve her yıl üzerine koyularak ilerlendiğini belirten Atasoy, “Bu yıl plaj sayısı 4 tane arttı. Nitelik de çok önemli. Dolayısıyla bunu bir başarı olarak ifade edebiliriz ama bir taraftan da Yunanistan ve İspanya gibi rakip ülkeler var. Antalya'da 202 mavi bayraklı plajımız var. Geçen yıl 200'dü. Bu tabi bize altyapı ve kriterler konusunda sorumluluk yüklüyor. Antalya kent olarak değerlendirmede dünyada birinci sırada" dedi.



MAVİ BAYRAKLI ÜLKELER VE İLLER SIRALAMASI



2019 yılında Kuzey Yarımküre ülkelerinde toplam 3 bin 800 mavi bayraklı plaj bulunuyor. İspanya 566 plajla birinci, Yunanistan 515 plajla ikinci, Türkiye 463 plajla üçüncü sırada. Diğer ülkeler Fransa 395, İtalya 385, Portekiz 352, Danimarka 197, Hırvatistan 96, İrlanda 80, İngiltere 71 ve diğerleri 680.



Dünyada il sıralamasına 202 mavi bayrakla Antalya birinci. Diğer iller Valencia 135, Provence 108, Occitanie 107, Galica 107.



Bu yıl 202 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'de de birinci olan Antalya'yı 102 mavi bayrakla Muğla takip ediyor. Diğer iller İzmir 49, Aydın 30, Balıkesir 22, Çanakkale 13, Samsun 12, Mersin 8, Tekirdağ 7, Kocaeli 6, Sakarya ve Düzce 3, Ordu 2, Yalova, Kırklareli, Van ve İstanbul'da birer tane bulunuyor.